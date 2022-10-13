Светлана – мариупольчанка, была заместителем директора по учебно-воспитательной работе в одной из школ города. В разговоре с 24 каналом женщина отмечает, что для всех жителей портовый Мариуполь был самым красивым. Он ежедневно развивался, а у местных были свои любимые места, куда ходили с друзьями, коллегами, где ежедневно гуляли с детьми.

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Светлане больно вспоминать о страшных событиях в Мариуполе. Говорит, что до сих пор не может поверить во все, что произошло.

Я общаюсь с нашими мариупольцами. И каждый из нас не может поверить, что всего этого нет. Просто, пожалуй, пока не можем этого понять. Хотя у нас почти у каждого одинаковые рассказы о том, что было в городе и кто что пережил. Страшно вспоминать все,

– сказала она.



Мариуполь после обстрелов российскими войсками / Фото из телеграм-канала города

Женщина припомнила, как в собственном доме люди вынуждены были 3 недели жить в подвале. И когда 20 марта российские оккупанты начали стрелять танками, то их дом загорелся. Все находившиеся там люди выбежали на улицу с документами. Это уже был комендантский час. На свой страх и риск они бежали в подвал в соседний дом.

Тем временем их дом почти сгорел. Утром люди вернулись посмотреть и забрать уцелевшие важные вещи.



Горящий жилой дом в Мариуполе / Фото из телеграм-канала города

Когда муж с сыном поднялись, нам сказали, что нужно куда-то идти, потому что сейчас снова будет бой. Мы побежали. Видели сгоревшие дома, в некоторых из них только стены оставались. В нашем дворе сбрасывали бомбы. Мы не раз сами попадали под эти обстрелы. Мы видели эти бомбы на спускавшихся парашютах,

– добавила Светлана.

Продуктов и воды в городе критично не хватало. Электроснабжения и связи тоже не было. Чтобы выжить, мариупольцы готовили прямо во дворах на кострах. По словам женщины, выбегали на улицу, когда слышали, что стреляют в другую сторону.

Выбежали, приготовили есть и снова в подъезд. Помню, как мужчина с сыном кричали, чтобы "под ноги не смотреть". Я не могла понять, почему не смотреть. Но когда я опустила глаза, все поняла. Эта картина останется на всю жизнь – тела людей, их останки. Это вообще в голове не укладывается. Кажется, что это происходило вообще не с нами,

– отметила она.



Мариуполь после вражеских обстрелов / Фото из телеграм-канала города

Рядом со Светланой в подвале находилась женщина с 2-месячным мальчиком.

"Всем казалось, что это страшный сон, что сейчас все проснутся и все будет как раньше. Но, к сожалению, каждый день было все сложнее и сложнее", – добавила она.

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Муж с сыном Светланы каждое утро ходили брать воду для приготовления пищи. Многие люди, которые тоже шли набрать воду, – не возвращались.

Мариуполь Светлана покинула 21 марта. Женщина подчеркнула, что они не уезжали, а бежали под обстрелами и не знали вообще, смогут ли оттуда выйти. Дойдя до больницы, где стояли автобусы, увидели длинные очереди из мариупольцев.

То, что мы видели под своими ногами – это очень страшно. Мы вышли, можно сказать, из ада. Мы сказали, что поедем только на территорию Украины. Нам сказали, что эти автобусы вывозятся в Никольское. Только так мы и спаслись,

– сказала она.



Последствия постоянных российских обстрелов Мариуполя / Фото из телеграм-канала города

Автомобиль женщины тоже забрали. Поэтому Светлана так и не смогла вывезти своих родителей, которые уже были в достаточно почтенном возрасте. Впоследствии отца женщины помогли вывезти волонтеры, а мать, к сожалению, погибла.

На блокпостах россияне проверяли все вещи, иногда задавали провокационные вопросы. Мужа и сына Светланы заставляли раздеваться.

Они искали татуировки, проверяли все документы. Спрашивали у сына: "Почему ты не служил?" Хотя он был еще студентом. Проверяли ноутбуки, телефоны. Почти у всех нас телефоны были разряжены, потому что в Мариуполе света не было,

– сказала она.

Сегодня Светлана является волонтером в центре " Я – Мариуполь". Сюда приходят местные жители, в том числе и дети. По словам женщины, здесь она встречает многих знакомых, среди которых и ученики, которых она учила.

Светлана волонтерит в центре "Я – Мариуполь" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Мы создаем такую атмосферу для детей, чтобы их не травмировать, чтобы они забыли все и снова ощутили свое детство. Мы здесь играем, много разговариваем, вспоминаем какие-то хорошие моменты. Есть детки, которым очень тяжело это вспоминать. Поэтому лучше пусть будут у нас только светлые воспоминания. И дальше мы будем так же с ними заниматься, играть", – подытожила женщина.