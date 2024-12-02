Тем временем россияне очень нервничают, ведь их авиация дислоцируется на авиабазе Хмеймим в Сирии. А еще они имеют доступ к порту Тартус на Средиземном море.

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Иран охотно помогает Асаду

Во время встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран оказывает полную поддержку сирийскому народу и армии. Он сказал: то, что происходит в Сирии, является частью плана США втянуть регион в хаос, но, как и в прошлом, победителем будет Сирия,

– цитирует CNN слова иранского чиновника.

Аракчи назвал поддержку официального Дамаска, откуда бегут россияне, стратегической политикой Ирана.

Фото Асада с Аракчи – первая фотография сирийского диктатора за 6 дней эскалации в регионе / CNN

Тегеран отправил войска в Сирию

"Сотни бойцов поддерживаемых Ираном иракских ополченцев пересекли границу Сирии ночью, чтобы помочь правительству бороться с повстанцами", – сообщили Reuters.

Они шли по грунтовой дороге, чтобы избежать официального пересечения границы.

Судя по всему, именно это имел в виду Аракчи, когда говорил, что "группы сопротивления помогут, и Иран окажет любую необходимую поддержку".

Позиция Турции

2 декабря Аббас Аракчи поехал в Турцию.

Последние события еще раз показывают, что Дамаск должен примириться со своим собственным народом и законной оппозицией. Турция готова сделать для этого весь необходимый вклад,

– сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

По его словам, причиной обострения стало именно нежелание Асада вступить в диалог с оппозицией, которую поддерживает Турция.

А Эрдоган во время пресс-конференции с президентом Черногории сказал: внимательно следит за ситуацией.

"Наше самое большое желание – чтобы территориальная целостность и национальное единство Сирии были сохранены", – заявил он.

