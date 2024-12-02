Тим часом росіяни дуже нервують, адже їхня авіація дислокується на авіабазі Хмеймім у Сирії. А ще вони мають доступ до порту Тартус на Середземному морі.

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Під час зустрічі міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран надає повну підтримку сирійському народу та армії. Він сказав: те, що відбувається в Сирії, є частиною плану США втягнути регіон у хаос, але, як і в минулому, переможцем буде Сирія,
цитує CNN слова іранського чиновника.

Аракчі назвав підтримку офіційного Дамаска, звідки тікають росіяни, стратегічною політикою Ірану.

Асад випросив допомогу в ІраніФото Асада з Аракчі – перша світлина сирійського диктатора за 6 днів ескалації у регіоні / CNN

"Сотні бійців підтримуваних Іраном іракських ополченців перетнули кордон Сирії вночі, щоб допомогти уряду боротися з повстанцями", – повідомили Reuters.

Вони йшли ґрунтовою дорогою, щоб уникнути офіційного перетину кордону.

Судячи з усього, саме це мав на увазі Аракчі, коли казав, що "групи опору допоможуть, і Іран надасть будь-яку необхідну підтримку".

2 грудня Аббас Аракчі поїхав до Туреччини.

Останні події ще раз показують, що Дамаск повинен примиритися зі своїм власним народом і законною опозицією. Туреччина готова зробити для цього весь необхідний внесок,
– сказав глава турецького МЗС Хакан Фідан.

За його словами, причиною загострення стало саме небажання Асада вступити в діалог з опозицією, яку підтримує Туреччина.

А Ердоган під час пресконференції з президентом Чорногорії сказав: уважно стежить за ситуацією.

"Наше найбільше бажання – щоб територіальна цілісність і національна єдність Сирії були збережені", – заявив він.