Це перша ефективна оборона, яку провладна САА застосувала проти сирійської опозиції з початку наступу 27 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Інституту вивчення війни (ISW) за 1 грудня.

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Сирійські повстанці продовжують наступ

Раніше сили опозиції почали просування на південь від Ідлібу до Хама. Міноборони Сирії стверджувало, що підрозділи САА вигнали бойовиків опозиції з міста Маардіс, приблизно за 10 кілометрів від міста Хама.

Також відомо, що союзні САА російські сили завдали кількох авіаударів по повстанцях в Алеппо і провінції Ідліб.

Натомість сили сирійської опозиції 1 грудня просунулися на південний схід від Алеппо до міста Ханасир. Вони взяли під контроль шосе Ханасир-Алеппо і захопили понад 150 солдатів сирійського режиму. Ймовірно, це є частиною зусиль із ізоляції Алеппо та блокування можливих поставок та підкріплень САА.

Сирійська національна армія (СНА), яку підтримує Туреччина, захопила Тель-Ріфат, що на північ від Алеппо, а також кілька інших міст і військових позицій, включно з військовим аеропортом Мена.

Як зазначають аналітики ISW, повстанці та СНА, імовірно певною мірою координують операції із захоплення території у сирійського режиму та Сирійських демократичних сил (СДС) задля ізоляції Алеппо.

Режим Асада залучає союзників

На тлі наступу опозиції керівництво сирійського режиму провело кілька дипломатичних зустрічей з регіональними чиновниками та іншими зацікавленими сторонами, вірогідно з метою координації дій з союзниками.

30 листопада президент Сирії перебував у Москві, але речник Кремля відмовився коментувати це питання.

30 листопада диктатор також розмовляв з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа Аль Судані.

1 грудня Асад зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Дамаску, щоб обговорити іранську підтримку режиму в Сирії.

Деякі союзники Асада вже почали допомагати режиму. Повідомляється, що підтримувані Іраном іракські ополченці активно діють на північному заході Сирії.



Актуальна мапа підконтрольних територій у Сирії / Карта Al Jazeera

Раніше 24 Канал писав, що Асад вперше прокоментував наступ повстанців на північному заході країни, а міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у розмові з главою МЗС Ірану підтвердив "рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності" підконтрольної Асаду Сирії.

