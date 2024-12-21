Из Сирии эвакуировали 34 человека: детали успешной операции ГУР и МИД

В конце ноября ситуация в Сирии обострилась. Тамошняя оппозиция пошла в наступление и свергла режим Башара Асада.

В стране остается нестабильная обстановка. На фоне всплеска военных действий Украина начала эвакуацию своих граждан из Сирии, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Операция ГУР по спасению украинцев

Как рассказали в ведомстве, по поручению президента Зеленского ГУР и МИД провели совместную операцию по эвакуации украинцев. 21 декабря с территории Сирии через Ливан эвакуированы 34 человека - 31 гражданина Украины и трех граждан Сирии, родственников граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства.

Среди группы – 15 детей.

Эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда дальше отправятся домой в Украину.

Спасибо Военной разведке Украины и посольству Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных – впервые за 10 лет,

– сказала эвакуированная гражданка Украины.

Эмоции украинцев, которых вывезли из Сирии: смотрите видео

Эвакуированные из Сирии украинцы / Фото ГУР