россия атакует не только Украину: в результате авиаудара по сирийским селам погибли 7 человек

Несмотря на войну в Украине, россия продолжает атаковать мирные села Сирии. В результате авиаудара российских войск погибли 7 человек.

россия атаковала деревни с христианским населением. Среди погибших в результате атаки 5 детей.

Заметьте Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг

Более десятка человек получили ранения

По данным сирийской оппозиции, 13 мирных жителей получили ранения. Таковы последствия атаки россиянами запада сирийской провинции Идлиб, где большинство населения христиане.

Атака произошла в ночь на 22 июля. российский военный самолет взлетел с авиабазы Хмеймим в Латакии и поразил села Аль-Якубия и Джудейда. Это произошло около 02:36 по Киеву.

Украина и Сирия разорвали дипломатические отношения

В конце июня режим Башара аль-Асада в Сирии признал квазиобразование на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В ответ на такой шаг, 30 июня МИД Украины разорвало дипломатические отношения с Сирией, объяснив это решение тем, что недружественное решение официального Дамаска является посягательством на территориальную целостность Украины и нарушением устава ООН.

Сирия стала второй страной-членом ООН, признавшей квазиобразование. Следующей это сделала КНДР, дипломатические отношения с которой Украина после этого тоже разорвала.

20 июля в Сирии решили также разорвать дипломатические отношения с Украиной. В тамошнем МИД заявили, что фактически отношения разорваны еще с 2018 года, когда Украина отказала в продлении вида на жительство сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве.

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