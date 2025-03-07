Внезапные нападения: сторонники режима Асада убили десятки людей в Сирии

Сторонники свергнутого сирийского диктатора Башара Асада совершили неожиданные атаки на портовый город Латакия и ряд других районов вдоль Средиземного моря. Десятки людей погибли.

Во многих городах Сирии состоялись протесты в поддержку действующей власти в Дамаске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о нападениях сторонников Асада в Сирии

Представитель службы безопасности Латакии заявил агентству SANA, что нападения были тщательно спланированы. В Джабле и близлежащих селах повреждены правительственные учреждения, а также объекты государственной и частной собственности.

Столкновения произошли между силами безопасности и группами, поддерживающих бывшего президента Башара Асада. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, которая базируется в Лондоне, в перестрелках погибли 48 человек, включая четырех мирных жителей. Одного из вооруженных нападавших нашли убитым. Еще троих арестовали во время рейда в Латакии.

В ответ на эскалацию конфликта в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и вдоль побережья Средиземного моря введен комендантский час, пишет SANA.

Как отмечает Bloomberg, в Тартусе расположена российская военная база. Между тем в нескольких городах, в частности в Дамаске, Идлибе и Хаме, состоялись митинги в поддержку действующей власти, сообщает Syria TV.

Представитель министерства обороны Хасан Абдул-Гани обратился к сторонникам Асада с призывом сложить оружие, как это сделали тысячи их соратников.

Не будь топливом для проигранной войны. Башар сбежал и оставил вас на произвол судьбы,

– говорил он.