Сотни людей умерли в столкновениях в Сирии: президент заявил о попытке втянуть страну в новую войну

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мохаммад аль-Джулани) осудил новую волну насилия в стране, связанную со столкновениями между сторонниками свергнутого диктатора Башара Асада и новой властью. В результате противостояния погибли сотни людей, а Шараа пообещал суровое наказание для виновных.

Глава Сирийской Республики во время речи, что транслировалась на национальном телевидении и была опубликована в социальных сетях, заявил, что привлечет к ответственности каждого, кто превысит свои полномочия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какая ситуация в Сирии сейчас

Глава Сирийской Республики, чье повстанческое движение сместило Асада в декабре прошлого года, обвинил сторонников бывшего режима и иностранные государства в попытках разжечь хаос.

Сегодня, когда мы находимся в этот критический момент, мы оказываемся перед новой опасностью – попытками остатков бывшего режима и их иностранных сторонников разжечь новые распри и втянуть нашу страну в гражданскую войну, с целью разделить ее и разрушить ее единство и стабильность,

– подчеркнул Шараа.

Он подчеркнул, что правительство будет действовать решительно в отношении всех, кто причастен к насилию, злоупотреблений властью или нарушению прав мирных жителей.

"Никто не будет выше закона", – подчеркнул временный президент в видеообращении после того, как ранее призвал к национальному единству.

Офис Шараа также сообщил о создании независимого комитета, который будет расследовать столкновения между сторонами конфликта и гибель гражданского населения.

К слову, в Сирии от этих столкновений за два дня погибло более 1000 человек, из которых 745 – мирные жители. Об этом пишут Guardian и Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, которая базируется в Великобритании.

По информации организации, кроме гражданских, за два дня погибли 125 бойцов сирийских сил безопасности и 148 боевиков, сторонников режима Асада.

По данным организации, это стало худшим проявлением насилия в городах Джабле и Банияси за 13 лет.

Напомним, сторонники Башара Асада совершили неожиданные атаки на город Латакия и прилегающие районы, что привело к гибели десятков людей. В ответ на эскалацию конфликта в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и вдоль побережья Средиземного моря введен комендантский час.