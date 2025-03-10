Глава Сирійської Республіки під час промови, що транслювалася на національному телебаченні та була опублікована в соціальних мережах, заявив, що притягне до відповідальності кожного, хто перевищить свої повноваження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яка ситуація у Сирії зараз

Очільник Сирійської Республіки, чий повстанський рух змістив Асада в грудні минулого року, звинуватив прибічників колишнього режиму та іноземні держави у спробах розпалити хаос.

Сьогодні, коли ми перебуваємо в цей критичний момент, ми опиняємося перед новою небезпекою – спробами залишків колишнього режиму та їхніх іноземних прихильників розпалити нові чвари та втягнути нашу країну в громадянську війну, маючи на меті розділити її та зруйнувати її єдність і стабільність,

– наголосив Шараа.

Він підкреслив, що уряд діятиме рішуче щодо всіх, хто причетний до насильства, зловживань владою або порушення прав мирних жителів.

"Ніхто не буде вище за закон", – наголосив тимчасовий президент у відеозверненні після того, як раніше закликав до національної єдності.

Офіс Шараа також повідомив про створення незалежного комітету, який розслідуватиме сутички між сторонами конфлікту та загибель цивільного населення.

До слова, у Сирії від цих сутичок за два дні загинуло понад 1000 людей, з яких 745 – мирні жителі. Про це пишуть Guardian та Reuters із посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, яка базується у Великій Британії.

За інформацією організації, окрім цивільних, за два дні загинули 125 бійців сирійських сил безпеки та 148 бойовиків, прихильних до режиму Асада.

За даними організації, це стало найгіршим проявом насильства у містах Джабле та Баніясі за 13 років.

Нагадаємо, прихильники Башара Асада здійснили несподівані атаки на місто Латакія і прилеглі райони, що призвело до загибелі десятків людей. У відповідь на ескалацію конфлікту в провінціях Латакія, Тартус, Хомс і вздовж узбережжя Середземного моря запроваджено комендантську годину.