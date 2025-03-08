Повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post і France 24.

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Яка зараз ситуація у Сирії

За даними обсерваторії, сирійські силовики та їхні союзники вбили 340 цивільних алавітів. Повідомляється, що ці вбивства супроводжувалися "екзекуціями" та пограбуваннями житла мирного населення.

Загальна кількість загиблих унаслідок сутичок досягла щонайменше 553 осіб, серед яких – 93 представники урядових сил та 120 бійців, що підтримували колишній режим.

Зіткнення почалися в прибережній провінції Латакія, а згодом поширилися на сусідні Хомс і Тартус.

У зверненні 7 березня тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа закликав повстанців "скласти зброю і здатися, поки не пізно".

Нагадаємо, що напередодні прихильники режиму Асада здійснили атаки на місто Латакія і прилеглі райони, внаслідок чого загинули десятки людей. У відповідь на ескалацію конфлікту в регіоні було введено комендантську годину.

Як реагує Туреччина

На ці події вже відреагувала Туреччина. Там попередили, що загострення ситуації в Латакії може поставити під загрозу майбутнє Сирії. Речник МЗС Туреччини Онджу Кечелі наголосив, що подібні провокації не повинні перерости в загрозу для регіону.

"У цей критичний момент напруга в Латакії та навколо неї, а також напади на сили безпеки можуть підірвати зусилля, спрямовані на те, щоб вести Сирію в майбутнє в єдності та солідарності. Не можна допустити, щоб такі провокації стали загрозою миру в Сирії та регіоні. Туреччина залишається непохитною у своїй підтримці сирійського народу та уряду", – наголосив Кечелі.