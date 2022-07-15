Бахмут может стать следующей целью россиян на Востоке, – разведка Британии

российские оккупанты продолжают наступление на Донбассе. После захвата Лисичанска они могут все внимание сосредоточить на Бахмуте.

Пока же российские захватчики все усилия сосредоточили на захвате Северска. Именно туда они ринулись после боев за Лисичанск. Эту информацию подтверждает и британская разведка.

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Ведь из Северска открывается дорога на Славянск и Краматорск. А также Бахмут, который, вероятно, станет следующей целью россиян, когда Северск будет захвачен.

О мощных боях в этом районе подтверждают и в Генштабе ВСУ. В отчете за 15 июля указано, что на Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского.

Также российские оккупанты на Славянском направлении пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстреляли из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

В Донецком направлении противник продолжает огненное влияние на подразделения сил обороны Украины по артиллерии и танкам по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Бахмутском направлении производил обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудар неподалеку от Семигиря, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.

Враг задействовал беспилотник вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.

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