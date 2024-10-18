В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. По данным DeepState, враг, к сожалению, имеет продвижение в Часовом Яру, Максимильяновке и возле Цукурино.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении противник 7 раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

Бои возле Старицы: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды.

Где расположена Степная Новеселовка, которую штурмует враг: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки.

Враг активен возле Серебрянки: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 8 раз в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского.

Захватчики наступают на Часов Яр: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 8 атак в сторону Торецка, Нелиповки и вблизи Щербиновки.

Очень сложная ситуация в Торецке: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лысовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Луч и Селидово.

Россияне штурмуют Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, Антоновки и Георгиевки. Кроме этого, враг атаковал вблизи Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Константиновки, Звездного, Острого и Водяного.

Атака на Измайловку: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций в районах Угледара и Левадного.

Оккупанты значительно продвинулись после захвата Угледара: смотрите на карте

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Новоандреевки.

Атака врага возле Новоандреевки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении 5 раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории.

К слову, Силам обороны удалось снова остановить продвижение россиян в Курской области. Бывший главком Валерий Залужный прокомментировал эту операцию.