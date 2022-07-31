Артиллерийские и ракетные обстрелы и неудачные штурмы врага: какая ситуация на фронте

В Украине продолжается 158-й день полномасштабной войны с россией. Наши воины продолжают отважно защищать нашу землю и наносить урон врагу, несмотря на его обстрелы, циничные атаки и попытки штурмов.

О ситуации на фронте в последний день июля по состоянию на 18.00 рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Враг продолжает обстреливать населенные пункты нашего государства и наносит авиаудары, однако большинство попыток наступления у врага – провальные.

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Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной – белорусские войска выполняют задачи по охране границы на территории Украины.

На Северском направлении продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов с территории России. Оккупанты обстреляли населенные пункты Гай и Сеньковка Черниговской области и Шевченково, Рыжевка, Белополье, Искрисковщина и Ромашково Сумской области. Также с помощью беспилотников захватчики проводили воздушную разведку в Черниговской области.

Ситуация на Востоке

В Харьковском направлении россияне с помощью ствольной и реактивной артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов, в том числе и Харьков. Также захватчики нанесли авиаудар в районе Старого Салтова. Захватчики пытались продвигаться в районе Гусаровки, однако ВСУ отразили атаку и враг отступил.

На Славянском направлении оккупанты также обстреливают населенные пункты с помощью артиллерии. На Краматорском направлении похожая ситуация, однако кроме артиллерийских обстрелов оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спирного и Григорьевки. Также вблизи последней враг проводил воздушную разведку.

Кроме того, в районе Серебрянки враг пытался силами разведывательной группы выявить позиции наших защитников и защитниц, однако потерпев провал, отошел.

В Бахмутском направлении также не прекращаются вражеские обстрелы населенных пунктов. Оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение под прикрытием авиации в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского, однако наши воины отразили эти атаки, из-за чего штурмы кафиров провалились и враг отступил.

На Авдеевском направлении, кроме артиллерийских обстрелов, оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевке, Новоселовке и Юрьевке. Оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского и Песков, однако попытка наступления была провальной для врага. В то же время в районе Авдеевки отдельные подразделения оккупантов имеют частичный успех.

На Новопавловском направлении оккупанты из артиллерии обстреливают 19 населенных пунктов. Возле Малых Щербаков, Степного, Марьинки и Егорова захватчики нанесли авиаудары, а вблизи Степногорского и Мирного враг вел воздушную разведку с помощью беспилотников.

Ситуация на Юге

Наши войска зафиксировали перемещение отдельных вражеских подразделений из Славянского на Запорожское направление.

На Южнобужском направлении враг делает все для удержания занятых позиций и недопущения контрнаступления. Оккупанты обстреливают позиции наших войск, разрушают гражданскую и военную инфраструктуру вдоль линии столкновения и в глубине обороны.

Корабли врага в Черном море сосредоточены на блокировке гражданского судоходства в северо-западной части моря. Также корабли россиян готовы к нанесению ударов по объектам на территории Украины. 4 носителя крылатых ракет готовы к атакам.

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