06:30 Что произошло на фронте в течение минувших суток. В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение.

В общем, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационный удары, совершил 72 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.