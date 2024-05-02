06:30 Що відбулося на фронті протягом минулої доби. У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.