О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 2 января, сообщает 24 Канал.
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Оккупанты продвинулись возле Курахово и 5 населенных пунктов в Донецкой области, – Deep State
По данным аналитиков, за сутки российская армия имела продвижение на Кураховском, Покровском и Веремовском направлениях в Донецкой области.
Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях,
– написали в Deep State.
На Харьковщине готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма, – Синегубов
В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений, в частности укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Эти работы выполняют в соответствии с планом под контролем военных.
На Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО.
200 пилотов из Украины прошли подготовку, чтобы летать на F-16
В британском посольстве рассказали, что 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16.