02:10, 2 января

По данным аналитиков, за сутки российская армия имела продвижение на Кураховском, Покровском и Веремовском направлениях в Донецкой области.

Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях,

– написали в Deep State.