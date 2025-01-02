02:10, 2 січня

За даними аналітиків, за добу російська армія мала просування на Курахівському, Покровському та Веремівському напрямках у Донецькій області.

Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях,

– написали у Deep State.