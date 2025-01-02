Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 2 січня, повідомляє 24 Канал.

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02:10, 2 січня

Окупанти просунулися біля Курахового та 5 населених пунктів на Донеччині, – Deep State

За даними аналітиків, за добу російська армія мала просування на Курахівському, Покровському та Веремівському напрямках у Донецькій області.

Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях,
– написали у Deep State.

01:41, 2 січня

На Харківщині готують кругову оборону Балаклії та Ізюма, – Синєгубов

У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд, зокрема укріплення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія. Ці роботи виконують відповідно до плану під контролем військових.

01:12, 2 січня

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО.

00:11, 2 січня

200 пілотів з України пройшли підготовку, щоб літати на F-16

У британському посольстві розповіли, що 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.