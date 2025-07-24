О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 июля, сообщает 24 Канал.

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06:23, 24 июля

Ракетная атака на Черкассы

Утром глава ОГА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр.

"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он.

По предварительным данным, 6 человек получили ранения.

Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. По данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.

05:53, 24 июля

В Одессе пылает Привоз

В Одессе горит рынок Привоз. Россия атаковала город.
Спасатели ликвидируют последствия российского террора.


В Одессе горит рынок Привоз / Фото ГСЧС

04:13, 24 июля

Черкассы были под атакой сперва "Шахедов", а затем и ракет

Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО.

04:10. В Черкасскую область прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО.

Вскоре мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна.

03:07, 24 июля

"Шахеды" угрожали Николаеву

В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха.

Вскоре стало известно, что в Николаеве пожар, писали в ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет.

02:58, 24 июля

Россия атаковала Одессу ударными БПЛА ударными БпЛА

В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА.

  • Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.
  • Есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Информацию о пострадавших уточняют.
02:29, 24 июля

Дроновая атака на Сочи

Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической.

Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе.

02:20, 24 июля

БпЛА атаковали Запорожье

Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов.

01:52, 24 июля

Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине

"Враг продвинулся возле Новоэкономического и Зеленого Гая", – пишут аналитики Deep State.