О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 июля, сообщает 24 Канал.

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06:23, 24 июля Ракетная атака на Черкассы Утром глава ОГА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр. "Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он. По предварительным данным, 6 человек получили ранения. Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. По данным спасателей, все пожары уже ликвидированы. 05:53, 24 июля В Одессе пылает Привоз В Одессе горит рынок Привоз. Россия атаковала город.

Спасатели ликвидируют последствия российского террора.

В Одессе горит рынок Привоз / Фото ГСЧС 04:13, 24 июля Черкассы были под атакой сперва "Шахедов", а затем и ракет Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО. 04:10. В Черкасскую область прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО. Вскоре мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна. 03:07, 24 июля "Шахеды" угрожали Николаеву В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха. Вскоре стало известно, что в Николаеве пожар, писали в ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет. 02:58, 24 июля Россия атаковала Одессу ударными БПЛА ударными БпЛА В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Информацию о пострадавших уточняют. 02:29, 24 июля Дроновая атака на Сочи Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической. Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе. 02:20, 24 июля БпЛА атаковали Запорожье Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов. 01:52, 24 июля Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине "Враг продвинулся возле Новоэкономического и Зеленого Гая", – пишут аналитики Deep State.



