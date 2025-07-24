О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 июля, сообщает 24 Канал.
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Утром глава ОГА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр. "Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он. По предварительным данным, 6 человек получили ранения. Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. По данным спасателей, все пожары уже ликвидированы. В Одессе горит рынок Привоз. Россия атаковала город. Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО. 04:10. В Черкасскую область прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО. Вскоре мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна. В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха. Вскоре стало известно, что в Николаеве пожар, писали в ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет. В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА. Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической. Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе. Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов. "Враг продвинулся возле Новоэкономического и Зеленого Гая", – пишут аналитики Deep State.
Ракетная атака на Черкассы
В Одессе пылает Привоз
Спасатели ликвидируют последствия российского террора.
В Одессе горит рынок Привоз / Фото ГСЧС
Черкассы были под атакой сперва "Шахедов", а затем и ракет
"Шахеды" угрожали Николаеву
Россия атаковала Одессу ударными БПЛА ударными БпЛА
Дроновая атака на Сочи
БпЛА атаковали Запорожье
Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине
Утром глава ОГА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр.
"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он.
По предварительным данным, 6 человек получили ранения.
Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. По данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.
В Одессе горит рынок Привоз. Россия атаковала город.
Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО.
04:10. В Черкасскую область прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО.
Вскоре мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна.
В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха.
Вскоре стало известно, что в Николаеве пожар, писали в ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет.
В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА.
Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической.
Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе.
Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов.
"Враг продвинулся возле Новоэкономического и Зеленого Гая", – пишут аналитики Deep State.