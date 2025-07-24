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Дивіться також Росія знову запустила по Україні "Шахеди" і ракети: де зараз загроза удару

06:23, 24 липня Ракетна атака на Черкаси Зранку очільник ОВА повідомив про наслідки ракетної атаки на обласний центр. "Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють", – повідомив він. За попередніми даними, 6 людей зазнали поранень. Невдовзі Табурець надав оновлену інформацію і повідомив, що ситуація під контролем. За даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані. 05:53, 24 липня В Одесі палає Привоз В Одесі горить ринок Привоз. Росія атакувала місто.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору.

В Одесі горить ринок Привоз / Фото ДСНС 04:13, 24 липня Черкаси були під атакою спершу "Шахедів", а потім і ракет За кілька хвилин після 3 ранку ЗМІ написали про вибухи, які було чутно поблизу обласного центру. А також про роботу ППО. 04:10. На Черкащину прилетіли кілька крилатих ракет ворога – місто знову чуло вибухи та роботу ППО. Невдовзі мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав містян зачинити вікна. 03:07, 24 липня "Шахеди" загрожували Миколаєву У Миколаївську область серед ночі залетіла низка ударних БпЛА ворога. Миколаїв був під загрозою атаки з повітря. Невдовзі стало відомо, що у Миколаєві пожежа, писали в ОВА. Служби працюють, інформації про постраждалих на цю мить немає. 02:58, 24 липня Росія атакувала Одесу ударними БпЛА Унаслідок атаки БпЛА є пошкодження цивільної інфраструктури та низка пожеж, пише ОВА. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС.

Є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. 02:29, 24 липня Дронова атака на Сочі Мер Сочі повідомив про загоряння нафтобази на вулиці Таврійській. Голова адміністрації ФТ "Сіріус" Дмитро Плішкін також підтвердив влучання по нафтобазі. 02:20, 24 липня БпЛА атакували Запоріжжя Приблизно о 02:16 Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Місцеві ж писали у соцмережах про звуки вибухів. 01:52, 24 липня Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині "Ворог просунувся біля Новоекономічного та Зеленого Гаю", – пишуть аналітики Deep State.



