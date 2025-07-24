Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 24 липня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росія знову запустила по Україні "Шахеди" і ракети: де зараз загроза удару
Зранку очільник ОВА повідомив про наслідки ракетної атаки на обласний центр. "Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють", – повідомив він. За попередніми даними, 6 людей зазнали поранень. Невдовзі Табурець надав оновлену інформацію і повідомив, що ситуація під контролем. За даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані. В Одесі горить ринок Привоз. Росія атакувала місто. За кілька хвилин після 3 ранку ЗМІ написали про вибухи, які було чутно поблизу обласного центру. А також про роботу ППО. 04:10. На Черкащину прилетіли кілька крилатих ракет ворога – місто знову чуло вибухи та роботу ППО. Невдовзі мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав містян зачинити вікна. У Миколаївську область серед ночі залетіла низка ударних БпЛА ворога. Миколаїв був під загрозою атаки з повітря. Невдовзі стало відомо, що у Миколаєві пожежа, писали в ОВА. Служби працюють, інформації про постраждалих на цю мить немає. Унаслідок атаки БпЛА є пошкодження цивільної інфраструктури та низка пожеж, пише ОВА. Мер Сочі повідомив про загоряння нафтобази на вулиці Таврійській. Голова адміністрації ФТ "Сіріус" Дмитро Плішкін також підтвердив влучання по нафтобазі. Приблизно о 02:16 Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Місцеві ж писали у соцмережах про звуки вибухів. "Ворог просунувся біля Новоекономічного та Зеленого Гаю", – пишуть аналітики Deep State.
Ракетна атака на Черкаси
В Одесі палає Привоз
Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору.
В Одесі горить ринок Привоз / Фото ДСНС
Черкаси були під атакою спершу "Шахедів", а потім і ракет
"Шахеди" загрожували Миколаєву
Росія атакувала Одесу ударними БпЛА
Дронова атака на Сочі
БпЛА атакували Запоріжжя
Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині
Зранку очільник ОВА повідомив про наслідки ракетної атаки на обласний центр.
"Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють", – повідомив він.
За попередніми даними, 6 людей зазнали поранень.
Невдовзі Табурець надав оновлену інформацію і повідомив, що ситуація під контролем. За даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані.
В Одесі горить ринок Привоз. Росія атакувала місто.
За кілька хвилин після 3 ранку ЗМІ написали про вибухи, які було чутно поблизу обласного центру. А також про роботу ППО.
04:10. На Черкащину прилетіли кілька крилатих ракет ворога – місто знову чуло вибухи та роботу ППО.
Невдовзі мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав містян зачинити вікна.
У Миколаївську область серед ночі залетіла низка ударних БпЛА ворога. Миколаїв був під загрозою атаки з повітря.
Невдовзі стало відомо, що у Миколаєві пожежа, писали в ОВА. Служби працюють, інформації про постраждалих на цю мить немає.
Унаслідок атаки БпЛА є пошкодження цивільної інфраструктури та низка пожеж, пише ОВА.
Мер Сочі повідомив про загоряння нафтобази на вулиці Таврійській.
Голова адміністрації ФТ "Сіріус" Дмитро Плішкін також підтвердив влучання по нафтобазі.
Приблизно о 02:16 Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Місцеві ж писали у соцмережах про звуки вибухів.
"Ворог просунувся біля Новоекономічного та Зеленого Гаю", – пишуть аналітики Deep State.