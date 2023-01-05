Россия не может использовать вооруженные силы для достижения желаемого, – британский маршал

Российская оккупационная армия продолжает нести сокрушительные потери в Украине. Кремль не способен использовать вооруженные силы для достижения желаемого на поле боя.

Об этом заявил маршал британской авиации в отставке Эдвард Стрингер. Он отметил, что активные боевые действия до сих пор сосредоточены вокруг Бахмута в Донецкой области, однако волны российских атак стали меньше.

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Путин не может достичь желаемого

Стрингер отметил, что возле Бахмута артиллерийская поддержка становится все меньше. Это подтверждает анализ как украинских, так и западных разведывательных служб о том, что россияне в значительной степени достигли там кульминации.

Он добавил, что, по оценкам Украины, Россия вчера потеряла 800 военнослужащих. Оккупанты не могут этого выдержать.

Это значит, что Путин действительно должен сейчас думать о мобилизации. Украинцы оценивают, что россияне могут приступить к следующей мобилизации уже сегодня. По заголовкам газет это выглядит, мне кажется, очень похожим на то, что Россия не в состоянии использовать свои вооруженные силы для достижения того, что она хочет сделать на поле боя,

– заявил маршал.

Говоря о прекращении огня, к которому призвал кремлевский диктатор, Стрингер заметил, что Путин "прикрылся мантией патриарха Кирилла".

"Патриарх призвал к прекращению огня, и Путин сделал это, чтобы показать, что он имеет определенную моральную позицию. Я совершенно понимаю, почему это с большим цинизмом воспринимается украинцами", – подытожил маршал.

Потери российской армии по состоянию на 5 января

С начала полномасштабной войны российская оккупационная армия терпит сокрушительные потери. Украинские защитники уже ликвидировали почти 110 тысяч захватчиков.

Кроме этого, Россия теряет очень много своей техники, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, Силы обороны уже испепелили: