Про це заявив маршал британської авіації у відставці Едвард Стрінгер. Він зауважив, що активні бойові дії досі зосереджені навколо Бахмута в Донецькій області, однак хвилі російських атак стали меншими.

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Путін не може досягти бажаного

Стрінгер зауважив, що біля Бахмута артилерійська підтримка стає дедалі меншою. Це підтверджує аналіз як українських, так і західних розвідувальних служб про те, що росіяни значною мірою досягли там кульмінації.

Він додав, що за оцінками України, Росія вчора втратила 800 військовослужбовців. Окупанти не можуть цього витримати.

Це означає, що Путін дійсно повинен зараз думати про мобілізацію. Українці оцінюють, що росіяни можуть розпочати наступну мобілізацію вже сьогодні. За заголовками газет це виглядає, як на мене, дуже схожим на те, що Росія не в змозі використовувати свої збройні сили для досягнення того, що вона хоче зробити на полі бою,

– заявив маршал.

Говорячи про припинення вогню, до якого закликав кремлівський диктатор, Стрінгер зауважив, що Путін "прикрився мантією патріарха Кірила".

"Патріарх закликав до припинення вогню, і Путін зробив це, щоб показати, що він має певну моральну позицію. Я абсолютно розумію, чому це з великим цинізмом сприймається українцями", – підсумував маршал.

Втрати російської армії станом на 5 січня

Від початку повномасштабної війни російська окупаційна армія зазнає нищівних втрат. Українські захисники вже ліквідували майже 110 тисяч загарбників.

Окрім цього, Росія втрачає силу-силенну своєї техніки, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, Сили оборони вже спопелили: