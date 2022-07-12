Контуженные дети искали воду: освобожденный из плена воин рассказал об ужасах заблокированного Мариуполя

Из российского плена недавно удалось уволить защитника "Азовстали" Дмитрия Усиченко с позывным "Вишня". Он попал на "Азовсталь", когда Мариуполь уже был заблокирован россиянами. Боец рассказал ужасы, которые увидел в уничтоженном городе.

Обстрелы Мариуполя практически не прекращались

"Вишня" добралась до заблокированной "Азовстали" на вертолетах в рамках спецоперации, которую проводила украинская разведка. Воин согласился помочь обороняться.

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Украинский защитник признался, что был поражен, увидев разрушение и количество трупов на улицах Мариуполя. Боец полка защитников Мариуполя рассказал о детях с контузией, которые искали воду, а также игравших на детской площадке возле погибших от обстрелов людей.

Первое, что я увидел (в Мариуполе – 24 канал) – труп на лавочке, который никто не забирал. Рядом гуляла мама с коляской возле этого труппа, рядом дети играли в футбол, а дальше тоже лежали трупы. Они смеялись и словно не замечали трупов,

– сказал боец.

Дмитрий Усиченко, получивший ранения за первые полтора часа боев по прибытии, отметил, что бомбардировка Мариуполя со стороны россии практически не прекращалась.

Как украинских бойцов доставляли на "Азовсталь"

Президент Владимир Зеленский сообщал, что возле Мариуполя погибли многие украинские пилоты , которые доставляли помощь на "Азовсталь".

Позже глава разведки Кирилл Буданов сообщил детали спецоперации. Как сказал Буданов, за миссию отвечало Главное управление разведки. Участие в миссии приняли 16 вертолетов , из которых три были потеряны.

Буданов констатировал, что все операции были успешными и на "Азовсталь" удалось опрокинуть 72 азовца.

В середине обороняющие "Азовстали" получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. После этого их вывезли на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.

29 июня Украина смогла вернуть домой 144 своих защитников и защитниц , из которых 95 – это защитники "Азовстали" и еще 44 – бойца полка под командованием Дениса Прокопенко.

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