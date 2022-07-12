Контуженные дети искали воду: освобожденный из плена воин рассказал об ужасах заблокированного Мариуполя
Источник:ютуб-канал защитников Мариуполя
Из российского плена недавно удалось уволить защитника "Азовстали" Дмитрия Усиченко с позывным "Вишня". Он попал на "Азовсталь", когда Мариуполь уже был заблокирован россиянами. Боец рассказал ужасы, которые увидел в уничтоженном городе.
Обстрелы Мариуполя практически не прекращались
"Вишня" добралась до заблокированной "Азовстали" на вертолетах в рамках спецоперации, которую проводила украинская разведка. Воин согласился помочь обороняться.
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Украинский защитник признался, что был поражен, увидев разрушение и количество трупов на улицах Мариуполя. Боец полка защитников Мариуполя рассказал о детях с контузией, которые искали воду, а также игравших на детской площадке возле погибших от обстрелов людей.
Первое, что я увидел (в Мариуполе – 24 канал) – труп на лавочке, который никто не забирал. Рядом гуляла мама с коляской возле этого труппа, рядом дети играли в футбол, а дальше тоже лежали трупы. Они смеялись и словно не замечали трупов,
– сказал боец.
Дмитрий Усиченко, получивший ранения за первые полтора часа боев по прибытии, отметил, что бомбардировка Мариуполя со стороны россии практически не прекращалась.
Как украинских бойцов доставляли на "Азовсталь"
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что возле Мариуполя погибли многие украинские пилоты , которые доставляли помощь на "Азовсталь".
- Позже глава разведки Кирилл Буданов сообщил детали спецоперации. Как сказал Буданов, за миссию отвечало Главное управление разведки. Участие в миссии приняли 16 вертолетов , из которых три были потеряны.
- Буданов констатировал, что все операции были успешными и на "Азовсталь" удалось опрокинуть 72 азовца.
- В середине обороняющие "Азовстали" получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. После этого их вывезли на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.
- 29 июня Украина смогла вернуть домой 144 своих защитников и защитниц , из которых 95 – это защитники "Азовстали" и еще 44 – бойца полка под командованием Дениса Прокопенко.