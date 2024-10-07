Изданию 20 Minutes Жозеп Боррель рассказал, что такой сценарий приведет к достижению целей российского диктатора Владимира Путина.

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Что сказал Боррель о войне в Украине

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего сами украинцы.

Но главное – как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится через две недели, и Путин достигнет своих целей,

– заявил Боррель.

Он уточнил, что Европа должна продолжать поддерживать Украину, чтобы в будущем переговоры происходили на условиях, которые обеспечивают суверенитет и территориальную целостность страны, что также важно для безопасности Европы.

Ранее Боррель осудил Венгрию за участие в китайско-бразильской инициативе "Друзья мира". Ведь эта инициатива Пекина призывает к быстрым переговорам для прекращения войны в Украине.