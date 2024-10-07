Виданню 20 Minutes Жозеп Боррель розповів, що такий сценарій призведе до досягнення цілей російського диктатора Владіміра Путіна.

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Що сказав Боррель про війну в Україні

Високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед самі українці.

Але головне – як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться через два тижні, і Путін досягне своїх цілей,

– заявив Боррель.

Він уточнив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, щоб в майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність країни, що також важливо для безпеки Європи.

Раніше Боррель засудив Угорщину за участь у китайсько-бразильській ініціативі "Друзі миру". Адже ця ініціатива Пекіну закликає до швидких перемовин для припинення війни в Україні.