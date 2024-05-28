Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что дипломатия – это все, что выходит наружу от страны, которую ты представляешь. В частности говорится о политиках, депутатах, общественные организации, специальные службы, а также всех украинцев за рубежом.

Читайте также Одна из древнейших стран мира: Украина открыла свое посольство в загадочной Мавритании

Нужно всего 2 вещи

Владимир Огрызко отметил, что сегодня есть только 2 главных задачи, которые стоят перед всем Западом. Если страны объединятся и смогут их выполнить, тогда победа и мир наступят значительно быстрее.

Если мы говорим о том, что надо сделать в Европе и в мире для того, чтобы Украина победила, то, по моему мнению, есть две важные вещи – это консолидация наших союзников и организация помощи от них,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Он добавил, что эти задачи важны и требуют выполнения еще с начала российской агрессии в 2014 году. Над этим сейчас должны работать все: от Президента Украины, атташе в посольстве, от общественной активистки, которая работает в какой-то организации за рубежом и до любого чиновника, который ведет международные дела.

Если все объединятся вокруг этого, тогда мы можем претендовать на лучшие результаты. Но важно, чтобы была системность и общее понимание того, что происходит.

Дипломатия иногда напоминает мне оркестр, который требует очень опытного и профессионального дирижера. Когда есть взаимодействие оркестра и дирижера, тогда музыка звучит лучше,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Украина готовится к саммиту мира