Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что дипломатия – это все, что выходит наружу от страны, которую ты представляешь. В частности говорится о политиках, депутатах, общественные организации, специальные службы, а также всех украинцев за рубежом.
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Нужно всего 2 вещи
Владимир Огрызко отметил, что сегодня есть только 2 главных задачи, которые стоят перед всем Западом. Если страны объединятся и смогут их выполнить, тогда победа и мир наступят значительно быстрее.
Если мы говорим о том, что надо сделать в Европе и в мире для того, чтобы Украина победила, то, по моему мнению, есть две важные вещи – это консолидация наших союзников и организация помощи от них,
– подчеркнул экс-министр иностранных дел.
Он добавил, что эти задачи важны и требуют выполнения еще с начала российской агрессии в 2014 году. Над этим сейчас должны работать все: от Президента Украины, атташе в посольстве, от общественной активистки, которая работает в какой-то организации за рубежом и до любого чиновника, который ведет международные дела.
Если все объединятся вокруг этого, тогда мы можем претендовать на лучшие результаты. Но важно, чтобы была системность и общее понимание того, что происходит.
Дипломатия иногда напоминает мне оркестр, который требует очень опытного и профессионального дирижера. Когда есть взаимодействие оркестра и дирижера, тогда музыка звучит лучше,
– подчеркнул Владимир Огрызко.
Украина готовится к саммиту мира
- Наше государство инициировало Глобальный саммит мира, который состоится 15 – 16 июня в Швейцарии. Уже 90 стран подтвердили, что примут в нем участие. Президент Украины объяснил, что саммит позволит показать, какова реальная позиция мира по войне в Украине.
- Россию на саммит мира не пригласили и она уже пытается сорвать событие. Для этого россияне объявили о созыве встречи БРИКС в Москве. Туда входит Россия, КНР, ОАЭ, Южная Африка, Египет и еще ряд государств. Так хотят заставить лидеров этих стран не ехать в Швейцарию.
- Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите мира также будет присутствовать президент США Джо Байден. Это прежде всего нужно для других государств, которые ориентируются на реакцию Соединенных Штатов. Зеленский добавил, что отсутствие Байдена "заставит Путина аплодировать стоя".