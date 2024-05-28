Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що дипломатія – це все, що виходить назовні від країни, яку ти представляєш. Зокрема мовиться про політиків, депутатів, громадські організації, спеціальні служби, а також усіх українців за кордоном.

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Потрібно усього 2 речі

Володимир Огризко зауважив, що сьогодні є лише 2 головних завдання, які стоять перед усім Заходом. Якщо країни об'єднаються та зможуть їх виконати, тоді перемога та мир настануть значно швидше.

Якщо ми говоримо про те, що треба зробити в Європі та у світі для того, щоб Україна перемогла, то, на мою думку, є дві важливі речі – це консолідація наших союзників і організація допомоги від них,

– наголосив ексміністр закордонних справ.

Він додав, що ці завдання важливі й потребують виконання ще від початку російської агресії у 2014 році. Над цим зараз мають працювати всі: від Президента України, аташе у посольстві, від громадської активістки, яка працює в якійсь організації за кордоном та до будь-якого чиновника, який веде міжнародні справи.

Якщо всі об'єднаються навколо цього, тоді ми можемо претендувати на найкращі результати. Але важливо, щоб була системність та загальне розуміння того, що відбувається.

Дипломатія інколи нагадує мені оркестр, який потребує дуже досвідченого та професійного диригента. Коли є взаємодія оркестру й диригента, тоді музика звучить якнайкраще,

– підкреслив Володимир Огризко.

Україна готується до саміту миру