В России наконец признали, что продвижение оккупантов незначительно по сравнению с огромными потерями. Некоторые кремлевские чиновники открыто заявили о необходимости остановить боевые действия и восстанавливать армию.

Такие признания прозвучали из уст бывшего главы так называемой "днр" Павла Губарева. Как рассказал 24 Каналу оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галлямов, он один из лидеров, которые взялись распространять войну на украинские территории еще в 2014 году.

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Путин пытается продемонстрировать силу

Признание Губарева о том, что войну надо заканчивать, потому что Россия больше ничего не достигнет – очень ценны. Это индикатор проблем внутри страны-агрессора. К тому же он сказал о больших потерях среди оккупационной армии.

Когда-то Дональд Трамп заявлял, что Россия потеряла в войне около 600 тысяч человек. После слов Губарева, данные американского президента могут быть даже заниженными. За почти 3 года полномасштабной войны российская армия так и не научилась воевать по-другому. Любое ее продвижение требует огромных жертв.

Путинская Россия подходит к моменту истины – дню инаугурации Дональда Трампа. Сейчас страна обессилена, экономика не показывает никаких успехов и об этом говорят сами кремлевские чиновники,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Он добавил, что санкции работают. Возможно, не так эффективно и быстро, как хотелось бы, но они дают свой результат. А для того, чтобы Владимир Путин смог договориться с Трампом о выгодной сделке, надо "быть в форме". Это означает, что экономика должна укрепляться, армия – наступать, а общество – демонстрировать боевой дух. Всего этого нет.

"Путин надувает щеки и хочет что-то продемонстрировать, но это не соответствует реальности", – подытожил оппозиционный российский политтехнолог.