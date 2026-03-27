"За жизнь на своей земле": Путин нафантазировал новые "дикие" причины войны против Украины
- Путин выразил благодарность российским солдатам за "верную службу" во время войны против Украины.
- Он заявил, что российские военные "борются за Россию", чтобы жить "на своей земле".
Диктатор Путин 27 марта выдал новую порцию "фантазий" о причинах войны против Украины. Он также благодарил российских солдат, которые убивают украинцев, "за верную службу".
Об этом сообщают пропагандистские "РИА-Новости".
Что сказал Путин о войне?
Президент страны-террористки передал "слова поддержки" и "особую благодарность за верную службу родине" бойцам и командирам так называемой "специальной военной операции".
Он заявил, что эти оккупанты "борются за Россию", чтобы жить "на своей земле".
В эту самую минуту находитесь на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведете тяжелую боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков. На своей земле,
– плен Путин очередные лишенные здравого смысла заявления.
А еще он блеял о "священном историческом праве" россиян говорить на "родном языке" и уважать предков – "настоящих героев". Не забыл диктатор напомнить, как "надо" беречь заветы и веру родителей, дедов и прадедов.
Последние новости России
Уровень доверия к Путину среди россиян снизился до 75%. Это самый низкий показатель с начала войны против Украины. О недоверии к нему заявили около 20,1%, а 18,3% – не одобряют деятельность диктатора из-за затяжной войны и экономических трудностей.
Тем временем Путин приказал олигархам скинуться деньгами на войну. Но представитель Кремля начал открещиваться от этого, заявив, что "это не принуждение", а такую идею предложили сами олигархи.
В то же время диктатор на закрытой встрече с олигархами заявил о намерении захватить всю территорию Донецкой области.