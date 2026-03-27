Диктатор Путин 27 марта выдал новую порцию "фантазий" о причинах войны против Украины. Он также благодарил российских солдат, которые убивают украинцев, "за верную службу".

Об этом сообщают пропагандистские "РИА-Новости".

Что сказал Путин о войне?

Президент страны-террористки передал "слова поддержки" и "особую благодарность за верную службу родине" бойцам и командирам так называемой "специальной военной операции".

Он заявил, что эти оккупанты "борются за Россию", чтобы жить "на своей земле".

В эту самую минуту находитесь на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведете тяжелую боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков. На своей земле,

– плен Путин очередные лишенные здравого смысла заявления.

А еще он блеял о "священном историческом праве" россиян говорить на "родном языке" и уважать предков – "настоящих героев". Не забыл диктатор напомнить, как "надо" беречь заветы и веру родителей, дедов и прадедов.

