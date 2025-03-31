Россияне накапливают силы на Юге: в ВСУ объяснили, для чего

Россияне накапливают силы на юге Украины. В Силах обороны рассказали, готовится ли враг к наступлению и какую тактику выбирает на этом направлении.

Россияне масштабных операций не проводят, но постоянно штурмуют украинские позиции малыми группами и осуществляют огневую активность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Что известно о ситуации на юге Украины

И на Гуляйпольском, и на Ореховском направлениях есть накопление сил врага.

По словам Волошина, речь не идет о наступлении или стратегическом плане россиян. Они осуществляют тактические действия для улучшения своих позиций, "изменения конфигурации линии боевого соприкосновения", захвата определенных позиций и взятия под огневой контроль логистических путей Сил обороны Украины.

Перед наступательными действиями враг проводит артиллерийскую подготовку, применяет авиацию, БпЛА, РЭБ. Создав условные "коридоры", враг как можно быстрее пытается прорваться через них штурмовыми группами. Для быстрого передвижения россияне используют баги, самокаты, мотоциклы и другую подобную технику.

В последнее время такие действия никакого успеха врагу не приносили.

Также оккупанты не прекращают попыток закрепляться на островах русла Днепра.

Хотя на Херсонском направлении штурмов меньше, но огневая активность врага существенная. Российские войска применяют артиллерию, дроны, в частности FPV. Там существует российский центр подготовки операторов дронов. Россияне тренируются наносить удары буквально на мирных жителях. Был случай, когда вражеский дрон "охотился" на детей, игравших на площадке жилой застройки.