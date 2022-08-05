Об этом 24 каналу рассказал российский экономист Сергей Алексашенко, покинувший Россию еще в 2012 году и частично консультирующий министра финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, конкретно высчитать, сколько у Путина осталось денег на войну , сложно. Однако понятно, что он владеет достаточными ресурсами.

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Денег может хватить надолго, но есть нюансы

Как отмечает Алексашенко, основные расходы по российскому бюджету на войну – это зарплаты военным, росгвардии, кадыровцам, добровольцам; оплата топлива, медикаментов, питания и других материалов. Он считает, что эти расходы не составляют слишком серьезной нагрузки на казну кафиров.

Другой вопрос – военная техника . Сейчас у России нет возможности быстро изготовить дополнительное вооружение. Пока неизвестно, сколько у него осталось военной техники, чтобы и дальше вести войну. Алексашенко такими данными не владеет.

Он добавил, что не нужно вписывать запущенные ракеты в нынешние расходы путина на войну. Это оружие могло быть изготовлено 2, 5, 10 и даже 40 лет назад. Эти деньги были оплачены еще раньше.

Если пути захочет, он сможет и дальше финансировать войну

У России, к сожалению, достаточно нефти, газа, металла, сырья и других материалов, которые можно будет продавать и генерировать налоговые поступления. Эти средства однозначно помогут ему и дальше финансировать войну. Даже если ситуация будет сложной, то пути вполне можно пренебречь уровнем жизни россиян.

Путин вполне может решить, что для России важнее оружие, чем масло. Его не интересует уровень жизни россиян. Как и сами россияне не интересуются своим уровнем жизни, – отметил Алексашенко.

По его словам, в российском бюджете находится столько денег, что они смогут оплачивать все расходы в течение 8 месяцев даже без налоговых поступлений.

Несмотря на это, европейские санкции продолжают оказывать давление на российскую экономику. Она начинает постепенно снижать свой рост.

Алексашенко о том, есть ли у Путина достаточно денег на войну: смотрите видео

Добавим, у Путина может и быть достаточно денег, чтобы финансировать войну. Но проблемы понемногу начинают поджимать кафиров . К примеру, российским пилотам уже приказали медленнее тормозить на самолетах и использовать для этого двигатель. Оказывается, что тормозные колодки оккупанты покупали за границей. Поэтому теперь стараются сделать все, чтобы они подольше не ломались.