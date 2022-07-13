В ISW назвал направления, на которых российские оккупанты провалили наступления и штурмы

российские захватчики не оставляют надежд продвинуться вперед на территории Украины. Но их наступления проваливаются.

После изнурительных боев в Луганской области, российское руководство решило "взять оперативную паузу" в войне против Украины. Однако не означает, что боевые действия прекратились. Аналитики отмечают, что российские войска продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление, но и дальше занимаются обстрелами и наступательными операциями. Текущие российские наступательные действия, вероятно, направлены на подготовку к предстоящим наступлениям, время которых остается неясным.

Достойно внимания ВСУ отразили 2 вражеских штурма на Славянском направлении: карта боевых действий по состоянию на 13 июля

Эксперты из Института исследования войны (ISW) отметили, что российские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска. А также к северу от Харькова.

Безуспешное наступление на Славянск

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские наземные штурмы в направлении Довгенького, Мазановки, Краснополья и Долины к западу от трассы E40 и Маяков и Ивановки к востоку от трассы E40. ISW не обнаружила доказательств пересечения российскими войсками реки Северский Донец вблизи Маяков и Сидорова, но российские войска могут попытаться сделать это, чтобы продвинуться на юг к шоссе E40. Таким толчком может быть попытка оцепить украинское выступление между Долиной, Богородичным, Пришибом и Маяками, учитывая, что российские фронтовые наступления на Долину и Богородичное были неудачными. Однако многие водные объекты в этой местности затрудняют такой маневр.

российские войска продолжали обстрелы районов к западу, северо-западу и северо-востоку от Славянска, включая Мазановку, Дибровно, Барвенково, Большую Камышевуху и Чепиль. российские войска, вероятно, продолжат удары по районам вокруг Славянска, чтобы создать условия для возобновления наступления на Славянск и Краматорск.

Неудачный штурм к востоку от Северска

12 июля российские войска попытались совершить ограниченный наземный штурм к востоку от Северска вблизи границы с Луганской областью. Генштаб ВСУ заявил, что во время неудачного наступления на Спорное и Ивано-Дарьевку российские войска понесли серьезные потери.

российские войска продолжали обстрелы районов вдоль линии столкновения, включая Кривую Луку, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянку, вероятно, продолжая создавать условия для возможного наступления на Северск.

12 июля российские войска нанесли авиационных и артиллерийских ударов к северо-востоку, востоку и югу от Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска на бахмутском и новопавловском направлениях пытаются улучшить свои тактические позиции и наносят удары вдоль линии столкновения для сдерживания украинских сил.

Наступление на Харьков с севера

российские войска провели несколько неудачных наземных штурмов к северу от Харькова. Там у них цель – не дать украинским силам выйти на российскую границу. А также защитить логистические маршруты в Изюм.

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