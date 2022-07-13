Після виснажливих боїв в Луганській області, російське керівництво вирішило "взяти оперативну паузу" у війні проти України. Одна це не означає, що бойові дії припинилися. Аналітики відзначають, що російські війська продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення, але і далі займаються обстрілами та наступальними операціями. Поточні російські наступальні дії, ймовірно, спрямовані на підготовку до майбутніх наступів, час яких залишається неясним.

Варте уваги ЗСУ відбили 2 ворожі штурми на Слов'янському напрямку: карта бойових дій станом на 13 липня

Експерти з Інституту дослідження війни (ISW) зазначили, що російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов'янська та на схід від Сіверська. А також на півночі від Харкова.

Безуспішний наступ на Слов'янськ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські наземні штурми в напрямку Довгенького, Мазанівки, Краснопілля та Долини на захід від траси E40 та Маяків та Іванівки на схід від траси E40. ISW не виявила доказів перетину російськими військами річки Сіверський Донець поблизу Маяків і Сидорова, але російські війська можуть спробувати зробити це, щоб просунутися на південь до шосе E40. Таким поштовхом може бути спроба оточити український виступ між Долиною, Богородичним, Пришибом і Маяками, враховуючи, що російські фронтові наступи на Долину і Богородичне були невдалими. Проте багато водних об’єктів у цій місцевості ускладнюють такий маневр.

російські війська продовжували обстріли районів на захід, північний захід і північний схід від Слов’янська, включаючи Мазанівку, Дібровне, Барвінкове, Велику Комишуваху та Чепіль. російські війська, ймовірно, продовжать удари по районах навколо Слов'янська, щоб створити умови для відновлення наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

Невдалий штурм на схід від Сіверська

12 липня російські війська спробували здійснити обмежений наземний штурм на схід від Сіверська поблизу кордону з Луганською областю. Генштаб ЗСУ заявив, що під час невдалого наступу на Спірне та Івано-Дар'ївку російські війська зазнали серйозних втрат.

російські війська продовжували обстріли районів уздовж лінії зіткнення, включаючи Криву Луку, Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянку, ймовірно, продовжуючи створювати умови для можливого наступу на Сіверськ.

12 липня російські війська завдали авіаційних і артилерійських ударів на північний схід, схід і південь від Бахмута. У Генштабі України повідомили, що російські війська на бахмутському та новопавлівському напрямках намагаються покращити свої тактичні позиції та завдають ударів уздовж лінії зіткнення для стримування українських сил.

Наступ на Харків з півночі

російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова. Там в них мета – не дати українським силам вийти на російський кордон. А також захистити логістичні маршрути до Ізюма.

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