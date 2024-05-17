Главнокомандующий ВСУ объяснил, что задумали россияне. По словам Сырского, они хотят заставить Украину привлечь там дополнительные бригады из состава резерва.

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Силы обороны активно противостоят врагу

Кроме Волчанска, основные усилия российской армии сосредоточены на направлении Стрелечья – Липцы. После Волчанска россияне хотят выйти к Белому Колодцу и развернуть наступление на тыл украинских войск.

С целью сосредоточения на этих направлениях Россия создала и значительно усилила оперативно-тактическую группировку войск "Север". По словам Сырского, в составе этой группировки есть боевые части 6-й армии, 11-го и 44-го армейских корпусов.

Главком отметил, что россияне пошли в наступление значительно раньше запланированного срока, ведь заметили переброску войск ВСУ. Но прорвать оборону они не смогли.

Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится,

– отметил главком.

Он также рассказал, что сейчас ВСУ активно противостоят россиянам ударами авиации, ракетными системами, огнем артиллерии и танков, в результате чего Россия несет потери.

"Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии", – добавил Сырский.

Активно к помощи Силам обороны также приобщаются жители Харькова и области.

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