Главнокомандующий ВСУ объяснил, что задумали россияне. По словам Сырского, они хотят заставить Украину привлечь там дополнительные бригады из состава резерва.
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Силы обороны активно противостоят врагу
Кроме Волчанска, основные усилия российской армии сосредоточены на направлении Стрелечья – Липцы. После Волчанска россияне хотят выйти к Белому Колодцу и развернуть наступление на тыл украинских войск.
С целью сосредоточения на этих направлениях Россия создала и значительно усилила оперативно-тактическую группировку войск "Север". По словам Сырского, в составе этой группировки есть боевые части 6-й армии, 11-го и 44-го армейских корпусов.
Главком отметил, что россияне пошли в наступление значительно раньше запланированного срока, ведь заметили переброску войск ВСУ. Но прорвать оборону они не смогли.
Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится,
– отметил главком.
Он также рассказал, что сейчас ВСУ активно противостоят россиянам ударами авиации, ракетными системами, огнем артиллерии и танков, в результате чего Россия несет потери.
"Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии", – добавил Сырский.
Активно к помощи Силам обороны также приобщаются жители Харькова и области.
Наступление на Харьковщину: последние новости
- На севере Харьковщины в последнее время усилились российские обстрелы. В частности, враг начал активно применять управляемые авиационные бомбы и в дальнейшем обстреливает прифронтовые населенные пункты.
- Сейчас самая глубокая точка продвижения российских войск на севере Харьковщины – 10 километров. На тех участках, где они пытались продвинуться, ВСУ их стабилизировали.
- Генштаб также сообщил, что украинская армия помешала реализовать россиянами их основной план – максимально вглубь зайти в Волчанск.
- Вместе с тем, генерал НАТО Кристофер Каволи считает, что Россия хочет отвоевать территорию Харьковщины, которую ВСУ освободили в 2023 году. Впрочем, сейчас еще неизвестно, сможет ли враг провести летнее контрнаступление.