ВСУ отразили атаки врага около 15 населенных пунктов и ударили по оккупантам и складам в Запорожье

По состоянию на 18 декабря в Украине продолжаются 298 сутки полномасштабного вторжения России. Самыми горячими боевыми направлениями остаются Бахмутское и Авдеевское.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Об этом свидетельствует оперативная информация от Генерального штаба ВСУ.

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ВСУ отразили атаки врага около 15 населенных пунктов

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опросное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.

При этом в течение суток 17 декабря противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины. Какая ситуация на направлениях

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

на Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная – Харьковской.

на Купянском направлении огневого поражения потерпели районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

на Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку и Краснопоповку Луганской области.

на Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более 15 населённых пунктов.

на Новопавловском направлении враг активных действий не производил. Для уточнения положения наших войск привлек БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.

на Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии 24 населенных пункта. Среди них – Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавное на Запорожье и Казацкое, Тягинко, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области. ВСУ продолжают уничтожать врага и его технику