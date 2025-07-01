ГУР применили на фронте боевого робота "Ярость": эксклюзивное видео

Специальные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины активно расширяют применение наземных беспилотных платформ в боевых условиях. Так, НРК "Ярость" в Сумской области открыл огонь по позициям оккупантов.

Беспилотник способен двигаться в сложных условиях рельефа, в частности через поваленные деревья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно о применении наземных беспилотников ГУР?

На эксклюзивных видео зафиксирована боевая работа наземного роботизированного комплекса "Ярость" на позициях в Сумской области, а также радиоперехват с паническими комментариями российских военных после столкновения с этой техникой.

Вооруженный пулеметом ПКТ робот эффективно преодолевает сложную местность, включая поваленные деревья и воронки от взрывов. При этом он сохраняет стабильный канал связи с операторами и транслирует видео в реальном времени на пункт управления.

Подойдя к вражеским укреплениям, "Ярость" открывает плотный пулеметный огонь, уничтожая живую силу противника. Благодаря созданной точке огневого давления украинские подразделения получают возможность безопасно маневрировать.

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