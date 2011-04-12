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24 Канал Новости Украины Россия атаковала "Шахедами", в ряде регионов раздавались взрывы: хронология 1144 дня войны
12 апреля, 06:36
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Россия атаковала "Шахедами", в ряде регионов раздавались взрывы: хронология 1144 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1144 сутки полномасштабной войны наши защитники дают мощный отпор российским оккупантам. Так, ВСУ продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 12 апреля, сообщает 24 Канал.

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06:33, 12 апреля

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
04:24, 12 апреля

Взрывы в Киеве

Российская армия в очередной раз атаковала Киев и Киевскую область ударными БпЛА. Ночью 12 апреля в столице раздавались взрывы. Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:23, а в Киеве – в 04:11.

По словам КГВА и мэра известно, что падение обломков БпЛА вызвало возгорание в Святошинском (нежилое здание, двое пострадавших) и Дарницком районах (разрушен частный дом, пострадавших нет).

04:04, 12 апреля

В Харькове взрывы

Вражеские БПЛА атаковали Харьков.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что 2 из ударов "Шахедов" пришлись на Немышлянский район города.

По информации городского головы, известно об одном пострадавшем от прилетов "Шахедов", состояние легкое.

02:12, 12 апреля

Враг наступает на нескольких направлениях

Ночью 12 апреля аналитики Deep State обновили карту.

Враг продвинулся возле Славянки, Петропавловки, Соленого и Волчьего,
– пишут там.

01:49, 12 апреля

Одесса была под атакой "Шахедов"

В Одессе прогремели взрывы, которые были слышны в разных районах города.

00:20, 12 апреля

Кит Келлог недовольно отреагировал на статью The Times

Кит Келлог недоволен статьей в The Times, считая, что та искажает его слова.

Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины,
– подчеркнул Келлог.

Он пояснил, что под "разделом" имел в виду "зоны ответственности союзнических сил (без американских войск), а не разделение Украины".

00:19, 12 апреля

Украину могут поделить, как Берлин после Второй мировой – план Келлога

В The Times пишут, что Келлог считает, что для завершения войны следует создать зоны контроля – британские и французские войска должны войти на запад Украины, тогда как Россия останется на временно оккупированном востоке. Между ними, по его словам, будут действовать ВСУ и демилитаризованная зона.

Это почти как Берлин после войны: российская зона, французская, британская, американская,
– объяснил Келлог.

Он уточнил, что США участвовать не будут, однако Лондон и Париж должны сформировать совместную группировку для действий западнее Днепра. Демилитаризованная зона шириной 18 миль должна пройти вдоль линии фронта.