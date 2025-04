Россия атаковала "Шахедами", в ряде регионов раздавались взрывы: хронология 1144 дня войны

Уже 1144 сутки полномасштабной войны наши защитники дают мощный отпор российским оккупантам. Так, ВСУ продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 12 апреля, сообщает 24 Канал.

