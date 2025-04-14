О вражеских атаках, их последствиях, ситуацию на фронте и главные события войны 14 апреля – рассказывает 24 Канал.
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Удар вражеским БпЛА был зафиксирован в Салтовском районе Харькова, - Синегубов
В результате обстрела вспыхнуло одноэтажное складское здание на площади 1000 квадратных метров.
Предварительно, без пострадавших.
Профильные службы работают на месте.
По данным DeepState, враг продвинулся в Ямполовке, Валентиновке, Преображенке и Удачном.
8 пострадавших в Сумах – в тяжелом состоянии, – Зеленский о последствиях удара
По словам президента, 68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях.
Из них восемь – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых,
– сообщил он.