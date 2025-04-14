06:21, 14 апреля

По словам президента, 68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях.

Из них восемь – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых,

– сообщил он.