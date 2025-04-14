Про ворожі атаки, їх наслідки, ситуацію на фронті та головні події війни 14 квітня – розповідає 24 Канал.

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06:23, 14 квітня

Удар ворожим БпЛА було зафіксовано в Салтівському районі Харкова, - Синєгубов

Внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 метрів квадратних.

Попередньо, без постраждалих.

Профільні служби працюють на місці.

06:22, 14 квітня

За данними DeepState, ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному.

06:21, 14 квітня

8 постраждалих у Сумах – у важкому стані, – Зеленський про наслідки удару

За словами президента, 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах.

З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених,
– повідомив він.