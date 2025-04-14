Про ворожі атаки, їх наслідки, ситуацію на фронті та головні події війни 14 квітня – розповідає 24 Канал.

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06:23, 14 квітня Удар ворожим БпЛА було зафіксовано в Салтівському районі Харкова, - Синєгубов Внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 метрів квадратних. Попередньо, без постраждалих. Профільні служби працюють на місці.

06:22, 14 квітня За данними DeepState, ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному.