Про ворожі атаки, їх наслідки, ситуацію на фронті та головні події війни 14 квітня – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни просунулися на Харківщині та біля Часового Яру: огляд фронту від ISW
Удар ворожим БпЛА було зафіксовано в Салтівському районі Харкова, - Синєгубов
Внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 метрів квадратних.
Попередньо, без постраждалих.
Профільні служби працюють на місці.
За данними DeepState, ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному.
8 постраждалих у Сумах – у важкому стані, – Зеленський про наслідки удару
За словами президента, 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах.
З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених,
– повідомив він.