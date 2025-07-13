В Хорватии поддержали членство Украины в НАТО: хронология 1236 дня войны

О главных событиях дня по состоянию на воскресенье, 13 июля, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, перипетии вокруг мирных переговоров рассказывает 24 Канал.
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Главные события 13 июля
Российского оккупанта 32-летнего Владимира Оганесова 11 июля назначили новым временным гауляйтером временно захваченной Новой Каховки на Херсонщине. Он уроженец Ставропольского края, воевал в Сирии и Украине. Ранее был заместителем гауляйтера так называемого "Каланчакского района" Херсонской области. Напомним, что назначенную 20 мая 2025 года временную гауляйтерку Новой Каховки, местную коллаборантку Елену Болотню сняли с этой "должности". На второй министерской встрече "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике, что в Хорватии было принято коммюнике с поддержкой приглашения Украины в НАТО. На встрече был глава МИД Украины Андрей Сибига. Он совместно с хорватским коллегой стал соорганизатором мероприятия. После более 1200 дней незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в Украину, мы, как министры, ответственные за внешнюю политику наших стран, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины и решению вызовов, стоящих перед нашим регионом, В частности, в документе прописана поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, в коммюнике решительно осуждается продолжающееся незаконное полномасштабное военное вторжение России в Украину. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины, В документе добавили, ни Россия, ни любое другое государство, которое не является членом НАТО, не имеет права вето на расширение Североатлантического Альянса. Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства, У немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга спросили, на каком этапе сейчас находятся инвестиции Германии в разработку дронов-перехватчиков для Украины. Фройдинг заявил, что пока не может прогнозировать конкретные сроки, когда будут результаты в этом вопросе. Есть интересные проекты которые мы обсуждаем с партнерами, в частности с Минобороны... Понадобится определенное время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь технические средства для дронов этого типа, антидронные средства, Он также подчеркнул, что в настоящее время сложно сказать, когда новые дроны-перехватчики будут в Украине. Но он пообещал, что это произойдет настолько быстро, насколько это возможно.
Оккупанты назначили нового временного гауляйтера Новой Каховки
Опубликовано совместное коммюнике участников Второй министерской встречи "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике
– указано в коммюнике.
– указано также.
– добавили в коммюнике.
На каком этапе находится проект по дронам-перехватчикам для Украины
– отметил офицер Бундесвера.
Российского оккупанта 32-летнего Владимира Оганесова 11 июля назначили новым временным гауляйтером временно захваченной Новой Каховки на Херсонщине.
Он уроженец Ставропольского края, воевал в Сирии и Украине.
Ранее был заместителем гауляйтера так называемого "Каланчакского района" Херсонской области.
Напомним, что назначенную 20 мая 2025 года временную гауляйтерку Новой Каховки, местную коллаборантку Елену Болотню сняли с этой "должности".
На второй министерской встрече "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике, что в Хорватии было принято коммюнике с поддержкой приглашения Украины в НАТО.
На встрече был глава МИД Украины Андрей Сибига. Он совместно с хорватским коллегой стал соорганизатором мероприятия.
После более 1200 дней незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в Украину, мы, как министры, ответственные за внешнюю политику наших стран, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины и решению вызовов, стоящих перед нашим регионом,
В частности, в документе прописана поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, в коммюнике решительно осуждается продолжающееся незаконное полномасштабное военное вторжение России в Украину.
Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины,
В документе добавили, ни Россия, ни любое другое государство, которое не является членом НАТО, не имеет права вето на расширение Североатлантического Альянса.
Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства,
У немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга спросили, на каком этапе сейчас находятся инвестиции Германии в разработку дронов-перехватчиков для Украины.
Фройдинг заявил, что пока не может прогнозировать конкретные сроки, когда будут результаты в этом вопросе.
Есть интересные проекты которые мы обсуждаем с партнерами, в частности с Минобороны... Понадобится определенное время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь технические средства для дронов этого типа, антидронные средства,
Он также подчеркнул, что в настоящее время сложно сказать, когда новые дроны-перехватчики будут в Украине. Но он пообещал, что это произойдет настолько быстро, насколько это возможно.