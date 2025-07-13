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24 Канал Новости Украины В Хорватии поддержали членство Украины в НАТО: хронология 1236 дня войны
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В Хорватии поддержали членство Украины в НАТО: хронология 1236 дня войны

София Рожик
хронология 1236 дня войны - 24 Канал
Хронология 1236 дня войны / Коллаж 24 Канала, фото Генштаба

Уже 1236 сутки Силы обороны оказывают сопротивление России. На фронте продолжаются бои.

О главных событиях дня по состоянию на воскресенье, 13 июля, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, перипетии вокруг мирных переговоров рассказывает 24 Канал.

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Главные события 13 июля

06:27, 13 июля

Оккупанты назначили нового временного гауляйтера Новой Каховки

Российского оккупанта 32-летнего Владимира Оганесова 11 июля назначили новым временным гауляйтером временно захваченной Новой Каховки на Херсонщине.

Он уроженец Ставропольского края, воевал в Сирии и Украине.

Ранее был заместителем гауляйтера так называемого "Каланчакского района" Херсонской области.

Напомним, что назначенную 20 мая 2025 года временную гауляйтерку Новой Каховки, местную коллаборантку Елену Болотню сняли с этой "должности".

06:23, 13 июля

Опубликовано совместное коммюнике участников Второй министерской встречи "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике

На второй министерской встрече "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике, что в Хорватии было принято коммюнике с поддержкой приглашения Украины в НАТО.

На встрече был глава МИД Украины Андрей Сибига. Он совместно с хорватским коллегой стал соорганизатором мероприятия.

После более 1200 дней незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в Украину, мы, как министры, ответственные за внешнюю политику наших стран, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины и решению вызовов, стоящих перед нашим регионом,
– указано в коммюнике.

В частности, в документе прописана поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в коммюнике решительно осуждается продолжающееся незаконное полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины,
– указано также.

В документе добавили, ни Россия, ни любое другое государство, которое не является членом НАТО, не имеет права вето на расширение Североатлантического Альянса.

Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства,
– добавили в коммюнике.

06:21, 13 июля

На каком этапе находится проект по дронам-перехватчикам для Украины

У немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга спросили, на каком этапе сейчас находятся инвестиции Германии в разработку дронов-перехватчиков для Украины.

Фройдинг заявил, что пока не может прогнозировать конкретные сроки, когда будут результаты в этом вопросе.

Есть интересные проекты которые мы обсуждаем с партнерами, в частности с Минобороны... Понадобится определенное время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь технические средства для дронов этого типа, антидронные средства,
– отметил офицер Бундесвера.

Он также подчеркнул, что в настоящее время сложно сказать, когда новые дроны-перехватчики будут в Украине. Но он пообещал, что это произойдет настолько быстро, насколько это возможно.