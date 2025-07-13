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24 Канал Новини України У Хорватії підтримали членство України в НАТО: хронологія 1236 дня війни
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У Хорватії підтримали членство України в НАТО: хронологія 1236 дня війни

Софія Рожик
хронологія 1236 дня війни - 24 Канал
Хронологія 1236 дня війни / Колаж 24 Каналу, фото Генштабу

Уже 1236 добу Сили оборони чинять спротив Росії. На фронті продовжуються бої.

Про головні події дня станом на неділю, 13 липня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, перипетії навколо мирних переговорів розповідає 24 Канал.

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Головні події 13 липня

06:27, 13 липня

Окупанти призначили нового тимчасового гауляйтера Нової Каховки

Російського окупанта 32-річного Володимира Оганєсова 11 липня призначили новим тимчасовим гауляйтером тимчасово захопленої Нової Каховки на Херсонщині.

Він уродженець Ставропольського краю, воював у Сирії та Україні.

Раніше був заступником гауляйтера так званого "Каланчакского района" Херсонської області.

Нагадаємо, що призначену 20 травня 2025 року тимчасову гауляйтерку Нової Каховки, місцеву колаборантку Олену Болотню зняли з цієї "посади".

06:23, 13 липня

Опубліковано спільне комюніке учасників Другої міністерської зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" у Дубровнику

На другій міністерській зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" в Дубровнику, що у Хорватії було ухвалено комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО.

На зустрічі був глава МЗС України Андрій Сибіга. Він спільно з хорватським колегою став співорганізатором заходу.

Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном,
– зазначено в комюніке.

Зокрема, у документі прописано підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України,
– зазначено також.

У документі додали, ані Росія, ані будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Північноатлантичного Альянсу.

Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання,
– додали в комюніке.

06:21, 13 липня

На якому етапі перебуває проєкт щодо дронів-перехоплювачів для України

У німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга запитали, на якому етапі зараз перебувають інвестиції Німеччини у розроблення дронів-перехоплювачів для України.

Фройдінг заявив, що поки не може прогнозувати конкретні терміни, коли будуть результати у цьому питанні.

Є цікаві проєкти які ми обговорюємо з партнерами, зокрема з Міноборони… Знадобиться певний час, перш ніж ми розробимо конкретний план і будемо мати технічні засоби для дронів цього типу, антидронові засоби,
– зазначив офіцер Бундесверу.

Він також підкреслив, що на цей час складно сказати, коли нові дрони-перехоплювачі будуть в Україні. Але він пообіцяв, що це станеться настільки швидко, наскільки це можливо.