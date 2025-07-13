У Хорватії підтримали членство України в НАТО: хронологія 1236 дня війни

06:23, 13 липня

На другій міністерській зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" в Дубровнику, що у Хорватії було ухвалено комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО.

На зустрічі був глава МЗС України Андрій Сибіга. Він спільно з хорватським колегою став співорганізатором заходу.

Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном,

– зазначено в комюніке.

Зокрема, у документі прописано підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України,

– зазначено також.

У документі додали, ані Росія, ані будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Північноатлантичного Альянсу.

Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання,

– додали в комюніке.