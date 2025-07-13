У Хорватії підтримали членство України в НАТО: хронологія 1236 дня війни

Про головні події дня станом на неділю, 13 липня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, перипетії навколо мирних переговорів розповідає 24 Канал.
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Головні події 13 липня
Російського окупанта 32-річного Володимира Оганєсова 11 липня призначили новим тимчасовим гауляйтером тимчасово захопленої Нової Каховки на Херсонщині. Він уродженець Ставропольського краю, воював у Сирії та Україні. Раніше був заступником гауляйтера так званого "Каланчакского района" Херсонської області. Нагадаємо, що призначену 20 травня 2025 року тимчасову гауляйтерку Нової Каховки, місцеву колаборантку Олену Болотню зняли з цієї "посади". На другій міністерській зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" в Дубровнику, що у Хорватії було ухвалено комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО. На зустрічі був глава МЗС України Андрій Сибіга. Він спільно з хорватським колегою став співорганізатором заходу. Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном, Зокрема, у документі прописано підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України, У документі додали, ані Росія, ані будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Північноатлантичного Альянсу. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання, У німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга запитали, на якому етапі зараз перебувають інвестиції Німеччини у розроблення дронів-перехоплювачів для України. Фройдінг заявив, що поки не може прогнозувати конкретні терміни, коли будуть результати у цьому питанні. Є цікаві проєкти які ми обговорюємо з партнерами, зокрема з Міноборони… Знадобиться певний час, перш ніж ми розробимо конкретний план і будемо мати технічні засоби для дронів цього типу, антидронові засоби, Він також підкреслив, що на цей час складно сказати, коли нові дрони-перехоплювачі будуть в Україні. Але він пообіцяв, що це станеться настільки швидко, наскільки це можливо.
Окупанти призначили нового тимчасового гауляйтера Нової Каховки
Опубліковано спільне комюніке учасників Другої міністерської зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" у Дубровнику
– зазначено в комюніке.
– зазначено також.
– додали в комюніке.
На якому етапі перебуває проєкт щодо дронів-перехоплювачів для України
– зазначив офіцер Бундесверу.
Російського окупанта 32-річного Володимира Оганєсова 11 липня призначили новим тимчасовим гауляйтером тимчасово захопленої Нової Каховки на Херсонщині.
Він уродженець Ставропольського краю, воював у Сирії та Україні.
Раніше був заступником гауляйтера так званого "Каланчакского района" Херсонської області.
Нагадаємо, що призначену 20 травня 2025 року тимчасову гауляйтерку Нової Каховки, місцеву колаборантку Олену Болотню зняли з цієї "посади".
На другій міністерській зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" в Дубровнику, що у Хорватії було ухвалено комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО.
На зустрічі був глава МЗС України Андрій Сибіга. Він спільно з хорватським колегою став співорганізатором заходу.
Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном,
Зокрема, у документі прописано підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.
Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України,
У документі додали, ані Росія, ані будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Північноатлантичного Альянсу.
Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання,
У німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга запитали, на якому етапі зараз перебувають інвестиції Німеччини у розроблення дронів-перехоплювачів для України.
Фройдінг заявив, що поки не може прогнозувати конкретні терміни, коли будуть результати у цьому питанні.
Є цікаві проєкти які ми обговорюємо з партнерами, зокрема з Міноборони… Знадобиться певний час, перш ніж ми розробимо конкретний план і будемо мати технічні засоби для дронів цього типу, антидронові засоби,
Він також підкреслив, що на цей час складно сказати, коли нові дрони-перехоплювачі будуть в Україні. Але він пообіцяв, що це станеться настільки швидко, наскільки це можливо.