06:26, 18 июля

Российская армия еще с вечера 17 июля начала атаковать с БпЛА Запорожскую область.

Над Запорожьем по состоянию на 02:52 пролетели по меньшей мере 8 дронов. Их фиксировали в разных районах города. По вражеским целям работала ПВО.

Утром 18 июля Запорожская ОВА сообщила, что ночью враг атаковал по меньшей мере 9 "Шахедами" Запорожский район. Возникли пожары, разрушены нежилые здания. Без пострадавших.