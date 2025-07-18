О последствиях вражеских ударов, ситуации на фронте и главных событиях суток – читайте в хронологии 24 Канала.

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06:26, 18 июля

Россия атаковала "Шахедами" Украину

Российская армия еще с вечера 17 июля начала атаковать с БпЛА Запорожскую область.

Над Запорожьем по состоянию на 02:52 пролетели по меньшей мере 8 дронов. Их фиксировали в разных районах города. По вражеским целям работала ПВО.

Утром 18 июля Запорожская ОВА сообщила, что ночью враг атаковал по меньшей мере 9 "Шахедами" Запорожский район. Возникли пожары, разрушены нежилые здания. Без пострадавших.

06:22, 18 июля

TIME посвятил обложку украинским детям, которых похитила Россия

Журнал Time посвятил обложку проблеме похищения украинских детей Россией.

Одной из причины привлечения внимания к депортации детей является тот факт, что в переговорном процессе этот вопрос ушел на второй план.

Новая обложка журнала Time / Иллюстрация Симона Прадеса для Time
06:20, 18 июля

Украина готова тестировать новейшее иностранное оружие на фронте

Украина предлагает иностранным производителям оружия тестировать новейшие изделия на фронте, где их эффективность будут оценивать украинские военные.

Схема "Испытания в Украине" позволит иностранным компаниям предоставлять свое оружие для использования в боевых действиях, что будет способствовать пониманию реальной эффективности технологий на передовой.