О последствиях вражеских ударов, ситуации на фронте и главных событиях суток – читайте в хронологии 24 Канала.
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Российская армия еще с вечера 17 июля начала атаковать с БпЛА Запорожскую область. Над Запорожьем по состоянию на 02:52 пролетели по меньшей мере 8 дронов. Их фиксировали в разных районах города. По вражеским целям работала ПВО. Утром 18 июля Запорожская ОВА сообщила, что ночью враг атаковал по меньшей мере 9 "Шахедами" Запорожский район. Возникли пожары, разрушены нежилые здания. Без пострадавших. Журнал Time посвятил обложку проблеме похищения украинских детей Россией. Одной из причины привлечения внимания к депортации детей является тот факт, что в переговорном процессе этот вопрос ушел на второй план. Украина предлагает иностранным производителям оружия тестировать новейшие изделия на фронте, где их эффективность будут оценивать украинские военные. Схема "Испытания в Украине" позволит иностранным компаниям предоставлять свое оружие для использования в боевых действиях, что будет способствовать пониманию реальной эффективности технологий на передовой.
Россия атаковала "Шахедами" Украину
TIME посвятил обложку украинским детям, которых похитила Россия
Украина готова тестировать новейшее иностранное оружие на фронте
Российская армия еще с вечера 17 июля начала атаковать с БпЛА Запорожскую область.
Над Запорожьем по состоянию на 02:52 пролетели по меньшей мере 8 дронов. Их фиксировали в разных районах города. По вражеским целям работала ПВО.
Утром 18 июля Запорожская ОВА сообщила, что ночью враг атаковал по меньшей мере 9 "Шахедами" Запорожский район. Возникли пожары, разрушены нежилые здания. Без пострадавших.
Журнал Time посвятил обложку проблеме похищения украинских детей Россией.
Одной из причины привлечения внимания к депортации детей является тот факт, что в переговорном процессе этот вопрос ушел на второй план.
Украина предлагает иностранным производителям оружия тестировать новейшие изделия на фронте, где их эффективность будут оценивать украинские военные.
Схема "Испытания в Украине" позволит иностранным компаниям предоставлять свое оружие для использования в боевых действиях, что будет способствовать пониманию реальной эффективности технологий на передовой.