Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та головні події доби – читайте в хронології 24 Каналу.

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06:26, 18 липня

Росія атакувала "Шахедами" Україну

Російська армія ще з вечора 17 липня почала атакувати з БпЛА Запорізьку область.

Над Запоріжжям станом на 02:52 пролетіли щонайменше 8 дронів. Їх фіксували в різних районах міста. По ворожих цілях працювала ППО.

Вранці 18 липня Запорізька ОВА повідомила, що вночі ворог атакував щонайменше 9 "Шахедами" Запорізький район. Виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Без постраждалих.

06:22, 18 липня

TIME присвятив обкладинку українським дітям, яких викрала Росія

Журнал Time присвятив обкладинку проблемі викрадення українських дітей Росією.

Однією з причини привернення уваги до депортації дітей є той факт, що в переговорному процесі це питання пішло на другий план.

Нова обкладинка журналу Time / Ілюстрація Сімона Прадеса для Time
06:20, 18 липня

Україна готова тестувати новітню іноземну зброю на фронті

Україна пропонує іноземним виробникам зброї тестувати новітні вироби на фронті, де їх ефективність оцінюватимуть українські військові.

Схема "Випробування в Україні" дозволить іноземним компаніям надавати свою зброю для використання у бойових діях, що сприятиме розумінню реальної ефективності технологій на передовій.