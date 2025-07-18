Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та головні події доби – читайте в хронології 24 Каналу.
Дивіться також "Інтеграл" смерті: Білорусь виготовляє мікросхеми для російських ракет – документи
Російська армія ще з вечора 17 липня почала атакувати з БпЛА Запорізьку область. Над Запоріжжям станом на 02:52 пролетіли щонайменше 8 дронів. Їх фіксували в різних районах міста. По ворожих цілях працювала ППО. Вранці 18 липня Запорізька ОВА повідомила, що вночі ворог атакував щонайменше 9 "Шахедами" Запорізький район. Виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Без постраждалих. Журнал Time присвятив обкладинку проблемі викрадення українських дітей Росією. Однією з причини привернення уваги до депортації дітей є той факт, що в переговорному процесі це питання пішло на другий план. Україна пропонує іноземним виробникам зброї тестувати новітні вироби на фронті, де їх ефективність оцінюватимуть українські військові. Схема "Випробування в Україні" дозволить іноземним компаніям надавати свою зброю для використання у бойових діях, що сприятиме розумінню реальної ефективності технологій на передовій.
Росія атакувала "Шахедами" Україну
TIME присвятив обкладинку українським дітям, яких викрала Росія
Україна готова тестувати новітню іноземну зброю на фронті
Російська армія ще з вечора 17 липня почала атакувати з БпЛА Запорізьку область.
Над Запоріжжям станом на 02:52 пролетіли щонайменше 8 дронів. Їх фіксували в різних районах міста. По ворожих цілях працювала ППО.
Вранці 18 липня Запорізька ОВА повідомила, що вночі ворог атакував щонайменше 9 "Шахедами" Запорізький район. Виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Без постраждалих.
Журнал Time присвятив обкладинку проблемі викрадення українських дітей Росією.
Однією з причини привернення уваги до депортації дітей є той факт, що в переговорному процесі це питання пішло на другий план.
Україна пропонує іноземним виробникам зброї тестувати новітні вироби на фронті, де їх ефективність оцінюватимуть українські військові.
Схема "Випробування в Україні" дозволить іноземним компаніям надавати свою зброю для використання у бойових діях, що сприятиме розумінню реальної ефективності технологій на передовій.