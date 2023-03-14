Ад в Бахмуте, новые назначения в ВСУ: хронология 383 дня войны
14 марта 2023, 00:33Читати новину українською
Россия не отказалась от вооруженной агрессии против Украины, поэтому Силы обороны продолжают противостоять врагу. На Востоке противник начал новое наступление, ситуация у Бахмута сложная, но контролируемая ВСУ.
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Во время вражеских обстрелов специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы. 17:00 По меньшей мере несколько тысяч украинских детей были принудительно перемещены Россией. Об этом говорится в отчете Международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). 16:56 В Луганской области продолжаются тяжелые бои за каждый клочок украинской земли. Стало известно, что Вооруженным Силам Украины удалось деоккупировать поселок Новоселовское. 16:18 Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что "вагнеровцы" пытаются продвигаться в центр Бахмута, однако им это не удается. 16:00 В Херсонской области решили усилить комендантский час на 5 дней. Все потому, что власти получили информацию о возможном присутствии на территории региона диверсионных групп противника. 15:51 В Украину приехала российская пропагандистка Евгения Альбац, известная своими высказываниями о поддержке российских солдат. 15:20 Украинский генерал Виктор Николюк покинул пост командующего Оперативного командования "Север". Его заменит бригадный генерал Дмитрий Красильников. 15:07 Постоянная контрбатарейная работа украинских военных направлена именно на оттеснение врага на левобережье Херсонской области. И, судя по уменьшению обстрелов, работа ВСУ приносит результаты. 14:48 В большинстве регионов Украины 13 марта около 13:30 объявляли воздушную тревогу. Тревогу вызвала активность стратегической и тактической авиации врага. 14:39 В небе рядом с южными границами Украины дежурят разведчики RQ-4B Global Hawk, EP-3E Aries II и EL/W-208. Летательные аппараты стран НАТО регулярно совершают разведывательные полеты в регионе, чтобы любая активность Черноморского флота России не стала сюрпризом. 14:27 Российские захватчики еще раз ударили ракетами по Сумской области. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие. 14:10 Враг 13 марта увеличил присутствие своих ракетоносителей в Черном море. Оккупанты дополнительно вывели подлодку. По состоянию на 13:00 на боевом дежурстве находятся 3 ракетоносителя. 14:09 В Wall Street Journal сообщили, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине. Вероятно, после того как на следующей неделе лидер Китая посетит Москву, чтобы встретиться с Путиным, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. 13:36 Генерал-майора Виктора Николюка назначили командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. Он зимой 2022 года не дал врагу захватить Чернигов. Пост командующего ОК "Север" занял бригадный генерал Дмитрий Красильников. 13:05 Грузия обвинила Украину в подготовке госпереворота. В украинском МИД заявили, что, почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны. Но Украина "категорически отвергает подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью". 12:39 ВСУ разгромили врага под Угледаром, хотя у россиян были танки, "Солнцепеки" и вертолеты. Польский портал Defence24 отметил, что россияне пытались действовать "по книжке" и модифицировать тактику своего "огневого кулака". Но Силы обороны Украины действовали гибко и использовали не только RAAM, но и "классические" мины ТМ-62. 12:33 Андрей Ермак сообщил, что в Сумской области россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Ударили в районе местного профессионально-аграрного лицея. К сожалению, один гражданский человек погиб, четыре – ранены. 12:29 Герой Александр Мациевский, расстрелянный за "Слава Украине", был также гражданином Молдовы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы. Там выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Мациевского и солидарность с украинским народом. В МИД Молдовы также осудили войну, которую Россия ведет против Украины. 12:26 В Николаевской области люди получили минно-взрывные травмы. В частности, в селе Любомировка Николаевской области во время хозяйственных работ во дворе травмировалась женщина 1975 года рождения. У нее минно-взрывная травма. В Николаевской области 13-летний подросток в результате взрыва неизвестного предмета очутился с травмами в больнице. 12:11 В небе над Москвой заметили 3 "неизвестных" беспилотника, которые вели наблюдение за воинской частью. 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Китайская карта / Скриншот с сайта правительства Китая
Число погибших в Донецкой области с 24 февраля 2022 года
Оккупанты грабят Запорожскую АЭС. Недавно они вывезли из учебно-тренировочного центра ЗАЭС оборудование, на котором производилось повышение квалификации персонала.
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