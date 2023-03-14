Ад в Бахмуте, новые назначения в ВСУ: хронология 383 дня войны

Россия не отказалась от вооруженной агрессии против Украины, поэтому Силы обороны продолжают противостоять врагу. На Востоке противник начал новое наступление, ситуация у Бахмута сложная, но контролируемая ВСУ.

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Тем временем рейтинг доверия Шойгу упал до минимума за последние 6 лет. В феврале цифры свидетельствовали, что ему доверяют только 11,2% опрошенных.Киевский международный институт социологии провел исследование. Оно продемонстрировало, что большинство украинцев поддерживают освобождение Крыма военным путем. Это поддерживают 68% опрошенных. Причем, несмотря на то, что это может сделать войну России против Украины более затяжной.Журналисты сообщили, что некоторые высланные из Евросоюза российские дипломаты уже нашли работу. Они трудоустроились в Сербии. Среди них – Алексей Иваненко.Обучение на танках Leopard заканчивают наши военные в Германии. Известно, что на военном полигоне в Бергене они прошли боевые стрельбы. Предшествовал этому недельный курс подготовки.Тем временем стало известно, что в Москве исчез помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко. Известно, что его не могут найти уже три дня.В Офисе генпрокурора сообщили, что удалось разоблачить информатора в Днепропетровской области. Житель одного из поселков Синельниковского района отправлял врагу данные о расположении военнослужащих ВСУ.Известно, что 6 марта 2023 года Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора об освобождении Максима Криштопа. Он пополнил обменный фонд. Напомним, что оккупант в марте 2022 года обстреливал Харьковщину из авиации.В Сербии внезапно предложили как можно скорее ввести санкции против России. Соответствующее заявление сделал министр экономики Раде Башта.Поступила информация о том, что десятки украинских военных завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании. Речь идет о: 40 членах экипажа танка и 15 специалистах-механиках.Тем временем глава Министерства внешней политики Дмитрий Кулеба объявил о конкурсе. В нем может принять участие любой желающий. Во время него будут набирать послов Украины в 21 государство мира.Стало известно, что Высший антикоррупционный суд закрыл дело против народного депутата Михаила Забродского. Напомним, что открыли его из-за проблем с декларированием, а причиной закрытия стало то, что срок давности истек.Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала заявление о передаче Украине самолетов Hornet. По ее словам, Украине "никто не обещал (эти – 24 Канал) истребители". В то же время она отметила, что наше государство нуждается в тяжелом вооружении. Оно помогло бы противостоять российской агрессии.Тем временем журналисты сообщили, что Байден запросил рекордную сумму на оборону. Речь идет о 886 миллиардах долларов. Эта сумма обусловлена как войной в Украине, так и угрозой Китаю.Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что на территории Беларуси находится 10 тысяч российских военных. Там оккупанты периодически проводят ротацию и подготовленных захватчиков отправляют на Восток, чтобы усилить ими вражеские войска.В "Атеше" заявили, что им удалось взорвать заместителя главы так называемой "администрации Новой Каховки". Партизаны заявляют, что коллаборанта взорвали в 12:10 на проспекте Победы у кафе "Вкусная страна".Российский агрессор продолжает сосредотачивать усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и пытается прорваться на административную границу Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных и 6 ракетных ударов.Одна женщина получила ранения в результате обстрела российскими военными Камышевашской общины Запорожской области.Александр Кубраков заявил, что процесс ликвидации ГАСИ окончательно завершен. Решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции было принято Кабинетом Министров Украины в 2020 году. Причиной послужили многочисленные жалобы на ее деятельность и факты нарушений в работе.На войне, во время обороны Бахмута, погиб командир роты 93-й бригады "Холодный Яр" Александр Басалыга, позывной "Монгол". Он прошел путь от танкиста до командира роты, имел орден "За мужество".СБУ задержала пособника России, который после освобождения Херсона пытался бежать в Приднестровье.В Херсонской области россияне атаковали бригаду энергетиков. Происшествие случилось в одном из населенных пунктов Дарьевской общины. Во время вражеских обстрелов специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.По меньшей мере несколько тысяч украинских детей были принудительно перемещены Россией. Об этом говорится в отчете Международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).В Луганской области продолжаются тяжелые бои за каждый клочок украинской земли. Стало известно, что Вооруженным Силам Украины удалось деоккупировать поселок Новоселовское.Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что "вагнеровцы" пытаются продвигаться в центр Бахмута, однако им это не удается.В Херсонской области решили усилить комендантский час на 5 дней. Все потому, что власти получили информацию о возможном присутствии на территории региона диверсионных групп противника.В Украину приехала российская пропагандистка Евгения Альбац, известная своими высказываниями о поддержке российских солдат.Украинский генерал Виктор Николюк покинул пост командующего Оперативного командования "Север". Его заменит бригадный генерал Дмитрий Красильников.Постоянная контрбатарейная работа украинских военных направлена именно на оттеснение врага на левобережье Херсонской области. И, судя по уменьшению обстрелов, работа ВСУ приносит результаты.В большинстве регионов Украины 13 марта около 13:30 объявляли воздушную тревогу. Тревогу вызвала активность стратегической и тактической авиации врага.В небе рядом с южными границами Украины дежурят разведчики RQ-4B Global Hawk, EP-3E Aries II и EL/W-208. Летательные аппараты стран НАТО регулярно совершают разведывательные полеты в регионе, чтобы любая активность Черноморского флота России не стала сюрпризом.Российские захватчики еще раз ударили ракетами по Сумской области. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие.Враг 13 марта увеличил присутствие своих ракетоносителей в Черном море. Оккупанты дополнительно вывели подлодку. По состоянию на 13:00 на боевом дежурстве находятся 3 ракетоносителя.В Wall Street Journal сообщили, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине. Вероятно, после того как на следующей неделе лидер Китая посетит Москву, чтобы встретиться с Путиным, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.Генерал-майора Виктора Николюка назначили командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. Он зимой 2022 года не дал врагу захватить Чернигов. Пост командующего ОК "Север" занял бригадный генерал Дмитрий Красильников.Грузия обвинила Украину в подготовке госпереворота. В украинском МИД заявили, что, почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны. Но Украина "категорически отвергает подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью".ВСУ разгромили врага под Угледаром, хотя у россиян были танки, "Солнцепеки" и вертолеты. Польский портал Defence24 отметил, что россияне пытались действовать "по книжке" и модифицировать тактику своего "огневого кулака". Но Силы обороны Украины действовали гибко и использовали не только RAAM, но и "классические" мины ТМ-62.Андрей Ермак сообщил, что в Сумской области россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Ударили в районе местного профессионально-аграрного лицея. К сожалению, один гражданский человек погиб, четыре – ранены.Герой Александр Мациевский, расстрелянный за "Слава Украине", был также гражданином Молдовы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы. Там выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Мациевского и солидарность с украинским народом. В МИД Молдовы также осудили войну, которую Россия ведет против Украины.В Николаевской области люди получили минно-взрывные травмы. В частности, в селе Любомировка Николаевской области во время хозяйственных работ во дворе травмировалась женщина 1975 года рождения. У нее минно-взрывная травма. В Николаевской области 13-летний подросток в результате взрыва неизвестного предмета очутился с травмами в больнице.В небе над Москвой заметили 3 "неизвестных" беспилотника, которые вели наблюдение за воинской частью. Дроны кружили над системами ПВО, которые должны "защищать" столицу России.В одной из воинских частей Житомирщины произошел скандал из-за того, что командир Виктор Витусевич избил срочника. В ГБР заявили, что командиру светит тюремный срок до 12 лет. Следователи Государственного бюро расследований уже приступили к расследованию.В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области возле поля 40-летний гражданский наступил на мину "Лепесток". Он в больнице с осколочными ранениями и минно-взрывной травмой.Глава Харьковской ОВА призвал людей быть максимально внимательными и осторожными, ведь на деоккупированных территориях враг оставил очень много мин и других взрывоопасных предметов. Поэтому не стоит ходить в леса, лесополосы, на реки, в поля.Россия продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области. Было 34 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии в районы Михальчиной Слободы, Стрелкового. Также 7 приходов, вероятно, из миномета калибра 120 миллиметров – в район населённого пункта Бачевск. Люди не пострадали.Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты снова вывели в Черное море 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракетами типа "Калибр". Кроме того, повышена активность вражеской тактической авиации на Восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Поэтому угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока – людям во время тревоги следует находиться в укрытиях.Владимир Путин, чтобы не проиграть войну, продал Китаю 8 российских городов и территорий. Еще одним доказательством этого является известная карта Китая, которую в начале февраля 2023 года официально утвердило правительство КНР. Так, на китайских картах некоторым российским регионам вернули китайские названия. В частности, Владивосток снова называется Хайшенвай (в переводе – Залив Морского огурца), остров Сахалин – Куэдао. Горная цепь в южной части Дальнего Востока России Становой хребет теперь – Вайсинань-лин (то есть Внешний хребет Синань), город Благовещенск – Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы.



Китайская карта / Скриншот с сайта правительства Китая

В отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что Украина в 2022 году стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире. Благодаря помощи США и ЕС, поставки оружия в наше государство резко возросли. На первом и втором месте – Катар и Индия.Руководительница пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг" Наталья Гуменюк пояснила, что с появлением ПВО Patriot в Украине тактика россиян изменится. В частности, враги будут искать результативную тактику. Однако спикер надеется, что изменения будут в нашу пользу.В Мариупольском районе Донбасса в ночь на 13 марта цвел мощный "хлопок". Там раздались три взрыва. Громко было вдоль Азовского моря по линии "Мелекино – Белосарайская Коса – Ялта – Урзуф".Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в Бахмуте штурмовые отряды вагнеровцев наступают сразу по нескольким направлениям. ЧВК "Вагнер" пытается прорвать оборону ВСУ и продвинуться в центральные районы города. Однако ВСУ наносят врагу ощутимые потери, отражают попытки врага захватить город с помощью артиллерии, танков, других огневых средств.В Минобороны Великобритании заявили, что в последние недели Пригожин, вероятно, потерял доступ к рекрутингу в российских тюрьмах из-за его постоянных споров с руководством министерства обороны России. Именно поэтому очень вероятно, что он переориентирует усилия по вербовке на гражданских россиян.Россияне обстреляли населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковщины. В частности, из артиллерии, танков и минометов атаковали Купянск, Двуречное, Западное, Стрелечью, Великий Бурлук и другие. Люди не пострадали.Россия 12 марта 56 раз ударила по Херсонской области, выпустила более 330 снарядов. Обстреляли мирные населенные пункты из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников. Также враги атаковали жилые кварталы Херсона, попав в частные и многоквартирные дома. Один человек ранен.Россия утром ударила по Николаевской области. На этот раз – по населенному пункту Куцурубской общины. К сожалению, погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 года рождения, раненого 7-летнего ребенка забрала скорая. Еще два человека также ранены. Есть разрушение жилых домов.Российские захватчики в Донецкой области за минувшие сутки ранили 7 жителей: 4 – в Бахмуте, 2 – в Красногоровке и 1 – в Константиновке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



Число погибших в Донецкой области с 24 февраля 2022 года

Россияне за последние сутки потеряли на войне 710 оккупантов, с 24 февраля 2022 года – 159 800 россиян.Ночь против 13 марта в Днепропетровской и Николаевской областях прошла без обстрелов.В Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны отбили 102 атаки противника на пяти направлениях. Наступательные действия оккупанты сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях.Оккупанты грабят Запорожскую АЭС. Недавно они вывезли из учебно-тренировочного центра ЗАЭС оборудование, на котором производилось повышение квалификации персонала.Из-за потерь россияне завезли в Донецкую область вагон с осужденными россиянками.Аналитики американского Института изучения войны заявили, что противостояние Пригожина и минобороны России достигло точки кипения из-за Бахмута. В частности, Шойгу и Герасимов пытаются ослабить влияние Пригожина. Для этого ограничили поставку боеприпасов для вагнеровцев и возможность вербовать зэков. Пригожин угрожал вывести войска "Вагнера" из Бахмута и намекнул, что российское минобороны использовало вагнеровцев, чтобы захватить Бахмут и сохранить российские регулярные силы.В Белгородской области раздался "хлопок". Местные власти написали о якобы работе ПВО и сбитии 4 ракет. Предварительно, обломками ракет повреждены домовладения. Одна россиянка пострадала, но ее состояние средней степени тяжести.Со стороны России на подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Вечером 12 марта очередь из машин растянулась на 3 километра. Причина этого – техническая неисправность на одном из пунктов осмотра. Известно, что на въезде на Крымский мост сломался рентген, которым проверяют весь транспорт.Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении враг пытается сосредоточить лучше подготовленные группы вагнеровцев и прорвать оборону украинских защитников. За сутки 12 марта возле Бахмута было 39 боестолкновений. Там погибли 239 оккупантов, еще 293 – ранены. ВСУ подбили 2 вражеских танка Т-72 и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса".Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что ему нравится идея переименования России в Московию. Высокопоставленный чиновник заверил, что обсудит с экспертами возможность и уместность переименования. Ведь это имеет историческую подоплеку, потому что история с "Московией" появилась во времена Петра I, решившего переписать, в том числе благодаря некоторым украинским деятелям, историю Московии, и собственно, тогда возникло название "Россия". То есть россияне с тех пор пытались забрать историю Руси-Украины.