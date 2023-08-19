Что происходит на поле боя, атаки врага и другие главные события, которое произошло за последние сутки, рассказывает 24 Канал.

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07:39 В Воздушных Силах сообщили, что во время последней атаки было уничтожено 15 вражеских беспилотников из 17 выпущенных врагом из района Курска. противовоздушная оборона работала в северных и центральных, а также в западных областях. Результаты работы ПВО 19 августа / Инфографика Воздушных сил

07:30 Генштаб опубликовал утренний свод. Отмечают, что ночью Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах.

07:26 Во время ночной атаки враг использовал отвлекающий маневр, заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Россия вывела в Черное море ракетоноситель, но атаковала "Шахедами" с Севера. Дроны выпустили из Курского направления.

06:51 Ночью во временно оккупированном Крыму снова было неспокойно. Взрывы слышали сразу в нескольких населённых пунктах. Между тем пропагандисты писали, что Путин проводит совещание в Ростове-на-Дону.

03:00 Эстонская разведка считает, что без мобилизации Россия не может рассчитывать на успехи. В то же время в Кремле пытаются не опустить новую волну мобилизации.

02:49 У Дании будут секретные документы, с помощью которых наши пилоты будут овладевать западными истребителями. F-16.

00:50 Около полуночи в Киевской и ряде других областей раздалась воздушная тревога. Причиной стал запуск "Шахедов". Также сообщалось, что оккупанты держат в Черном море корабль с 8 ракетами типа "Калибр". В Хмельнитчине очевидцы сообщали о взрывах.

00:17 Глава Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в интервью The Washington Post высказался о медленных поставках оружия Украине. По его словам, наступление украинской армии будет долгим и медленным, но россияне уже понесли огромные потери.