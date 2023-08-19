Що відбувається на полі бою, атаки ворога та інші головні події, що відбулось упродовж останньої доби, розповідає 24 Канал.

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07:39 У Повітряних Силах повідомили, що під час останньої атаки було знищено 15 ворожих безпілотників із 17 випущених ворогом з району Курська. протиповітряна оборона працювала у північних та центральних, а також і західних областях.

Результати роботи ППО 19 серпня / Інфографіка Повітряних сил

07:30 Генштаб опублікував ранкове зведення. Зазначають, що вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах.

07:26 Під час нічної атаки ворог використав відволікаючий маневр, заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Росія вивела у Чорне море ракетоносій, але атакувала "Шахедами" з Півночі. Дрони випустили з Курського напрямку.

06:51 Уночі в тимчасово окупованому Криму знову було неспокійно. Вибухи чули одразу в кількох населених пунктах. Тим часом пропагандисти писали, що Путін проводить нараду в Ростові-на -Доні.

03:00 Естонська розвідка вважає, що без мобілізації Росія не може розраховувати на успіхи. Водночас у Кремлі намагаються не опустити нової хвилі мобілізації.

02:49 Данія матиме секретні документи, з допомогою яких наші пілоти опановуватимуть західні винищувачі F-16.

00:50 Близько півночі у Київській та низці інших областей пролунала повітряна тривога. Причиною став запуск "Шахедів". Також повідомлялося, що окупанти тримають у Чорному морі корабель із 8-та ракетами типу "Калібр". На Хмельниччині повідомляли про вибухи.

00:17 Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в інтерв'ю The Washington Post висловився про повільні поставки зброї Україні. За його словами, наступ української армії буде довгим і повільним, але росіяни вже зазнали величезних втрат.