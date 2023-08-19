Що відбувається на полі бою, атаки ворога та інші головні події, що відбулось упродовж останньої доби, розповідає 24 Канал.

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