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Смотрите также Россия атаковала Украину ракетами, Кремль боится выборов в 2024 году: хронология 638 дня войны

23:54, 24 ноября

В 2024 году никаких выборов не будет, - Арахамия

В следующем году в Украине не будет возможности провести выборы, ни парламентские, ни местные, ни президентские. Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+".

Я думаю, что давайте будем пороково идти, - следующий год я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. В следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет,
– заявил политик.

23:00, 24 ноября

Россияне запустили "Шахеды" с юга

Вечером 24 ноября оккупанты запустили группу беспилотников. Тревогу объявили для Херсонщины, Николаевщины, Днепропетровщины, Запорожья и Кировоградщины.

22:49, 24 ноября

Зеленский принял новые кадровые решения

Так, указом президента с должностей заместителей командующего Национальной гвардии Украины уволили:

  • Александра Набока
  • Олега Сахона
  • Николая Николенко

Кроме того, Зеленский уволил Владимира Кондратюка с должности первого заместителя командующего Нацгвардией. Его сменил Вадим Гладков. Также новоиспеченными "правыми руками" Пивненко назначено Алексей Осипенко и Александр Билоус.

22:27, 24 ноября

Крымский мост обречен, - глава СБУ Василий Малыш

В документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" глава СБУ Малыш рассказал о первых двух ударах по Крымскому мосту и их последствиях. оккупанты вынуждены отказаться от использования моста в качестве переправы для оружия. Россияне перебрасывают вооружение паромами. Из-за того, что Крымский мост перестал быть надежным логистическим объектом, враг не смог больше перебрасывать подкрепления из Крыма к своим группировкам в Херсонской и Николаевской областях.

21:36, 24 ноября

Усиление ПВО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина получит новые системы ПВО. В приоритете – защита инфраструктуры, в том числе энергетической, чтобы не допустить холодной зимы.

21:10, 24 ноября

В движении "Атеш" констатировали, что зафиксировали передвижение от 8 до 10 "труповозок" с телами погибших оккупантов после ночных взрывов в Джанкое в Крыму.

20:37, 24 ноября

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Лукашенко дал Зеленскому обещание в первые дни полномасштабного вторжения России: Беларусь не будет воевать против Украины.

Он тогда сказал: "Мы не будем воевать с Украиной". Он честно сказал: "Я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили и не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины".

По словам Арахамии, в Офисе Президента не поверили словам Лукашенко, но псевдопрезидент до сих пор держит свое слово.

20:12, 24 ноября

По предварительным данным, победу на выборах в Нидерландах одержит антиевропейская ультраправая "Партия свободы". Владимир Зеленский заявляет, что не стоит сильно из-за этого беспокоиться, поскольку у нас хорошие отношения с Амстердамом.

19:58, 24 ноября

У россиян проблемы на Востоке

В Генштабе отмечают, что на Купянском направлении военнослужащие России жалуются на постоянные потери. Уменьшение живой силы происходит из-за неудачных наступательных действий.

Оккупанты просто отказываются участвовать в операциях и жалуются на руководство.

Как констатируют в ВСУ, Кремль берет новобранцев в армию среди пожилых людей, имеющих проблемы с алкоголем, наркотиками и азартными играми.

Не лучше ситуация на Сватовском направлении. Военнослужащие одного из подразделений России сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием и водой.

19:04, 24 ноября

Оккупанты не прекращают "мясные штурмы" на Авдеевском направлении. В 47-й ОМБр опубликовали видео, подтверждающее это.

Враг безрезультатно штурмует на Востоке: смотрите видео

18:54, 24 ноября

Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что в Крыму в районе воинской части слышали по меньшей мере 10 мощных взрывов – враг понес бешеные потери.

Также чиновник заявил, что после "хлопка" на пункте пропуска "Чонгар" образовались длинные очереди.

18:30, 24 ноября

Премьер Джастин Трюдо сообщил, что его страна передала Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов к ним.

18:27, 24 ноября

Взрывы в Акимовке

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированной Акимовке прогремели взрывы около 15:00. Чиновник подчеркнул, что было несколько попаданий по расположению российских войск, и добавил, что враг продолжает нести потери. В то же время российские оккупанты жалуются на ракетный удар.

18:09, 24 ноября

Украинские аэроразведчики заметили на фронте оккупанта, который стал настоящим "мастером" маскировки. Захватчик решил скрыться от Вооруженных Сил в "костюме привидения".

Как россиянин "оригинально" скрывался от ВСУ: смотрите видео

17:55, 24 ноября

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий надеется, что электроэнергии хватит для того, чтобы покрывать потребности потребителей, и аварийных отключений удастся избежать. По его словам, есть шансы обойтись без аварийных отключений при условии, что не будет высокой аварийности на электростанциях и будет работать импорт из Европы.

17:20, 24 ноября

Готовность к зиме

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук убежден, что эта зима для украинцев должна пройти легче, чем прошлая.

"Во-первых, у нас есть опыт, мы знаем, чего ожидать от врага. Во-вторых, кроме того, что готовилась инфраструктура, готовились и соответствующие системы реагирования на эти угрозы. В-третьих, у врага нет тех ресурсов, которые он имел в начале полномасштабного вторжения, так же, как у него нет и другой тактики применения", – сказал он.

16:18, 24 ноября

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат проинформировал, что Россия накопила примерно до 900 высокоточных дальнобойных ракет. Речь идет об авиационных ракетах воздушного базирования Х-101 и Х-555, "Кинжалах" и наземных "Искандерах" обоих типов: "Искандер-К" и "Искандер-М".

16:00, 24 ноября

Зеленский беседовал с Марком Рютте, премьером Нидерландов. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе, а также важность обеспечения постоянной военной и финансовой поддержки Украины.

Недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда евро в 2024 году является лучшим сигналом для других партнеров,
– написал президент нашего государства.

15:43, 24 ноября

Майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов: "Думаю, оккупанты не оставят планов выхватить инициативу на переднем крае, захватывать еще больше позиций. Но ВСУ готовы к зиме. Мы готовы не только сопротивляться, но и продолжать уничтожать врага и делать все, чтобы освободить нашу землю в пределах границ 1991 года".

В 15:25 СМИ написали, что российская ракета летит в направлении Кривого Рога. А через две минуты, в 15:27, сообщили и о ракете в направлении Запорожья. Впоследствии в пригороде Запорожья раздался взрыв.

15:14, 24 ноября

Очередная Ставка

Президент Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Он заслушал доклады по ТЦК и ВЛК, доклады министра обороны Умерова, главнокомандующего Залужного и начальника Генштаба Шаптали.

Глава государства поручил руководителям Минздрава, МВД, МИД и ГБР подготовить комплексные решения по мобилизации, демобилизации и срочникам.

15:04, 24 ноября

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что сотни мобильных огневых групп ежедневно заступают на боевое дежурство для прикрытия важных объектов. Они работают в составе ПВО.

Работа мобильных групп по "Шахедам" / Фото командования Объединенных Сил ВС Украины

14:29, 24 ноября

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о создании в Украине "Армии роботов" и "Армии РЭБ" (радиоэлектронной борьбы). По его словам, уже совсем скоро должен быть запуск этих инициатив.

13:55, 24 ноября

Обстрел Чернобаевки

Спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников предположил, что обстрел Чернобаевки в Херсонской области мог произойти из-за того, что сельский совет населенного пункта опубликовал анонс прощания с погибшим военным ВСУ.

13:38, 24 ноября

В Киев прибыла премьер Литвы Ингрида Шимоните. Она заявила, что единственный способ достичь крепкого и справедливого мира – помочь Украине победить как можно быстрее, восстановить свою полную территориальную целостность.

13:35, 24 ноября

Россия обсуждает с Китаем тоннель в Крым

The Washington Post написало, что Россия хочет сохранить контроль над оккупированным Крымом. Для этого они проводят переговоры с Китаем.

В частности, российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, соединяющего Россию с Крымом.

13:04, 24 ноября

СБУ разоблачила предателя, который за "должность" в оккупационной администрации в Херсонской области "сдал" россиянам своего проукраинского отца, которого бросили в застенку. Предателю грозит пожизненное.

12:36, 24 ноября

Как готовится Украина к вероятным обстрелам

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что Украина готовится к вероятным обстрелам со стороны России зимой. В частности, он заверил, что есть определенные договоренности.

Есть первый, второй, третий формат защиты энергетических объектов. Я не буду раскрывать детали. Но я вижу на объектах, как они это делают. Они неплохо понимают, что будет происходить исходя из опыта прошлого года. Есть договоренности с партнерами относительно дополнительного энергетического оборудования или дополнительных объемов, если нам потребуется электроэнергия,
– объяснил советник Ермака.

12:31, 24 ноября

Госпогранслужба заявила, что украинско-словацкую границу разблокировали – там пропускают грузовики. В очереди в сторону Украины стояло ориентировочно 400 грузовых машин.

Стоит добавить, что 21 ноября Союз перевозчиков Словакии заблокировал движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое".

12:10, 24 ноября

В Павлограде Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

11:41, 24 ноября

Взрывы в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в южной части города раздались глухие взрывы. После первого на несколько минут исчезла связь.

Чиновник заверил, что последствия выясняют.

11:17, 24 ноября

Последствия взрывов в Джанкое

В Джанкое во временно оккупированном Крыму ночью против 24 ноября прогремели взрывы. Партизаны заявили, что удар был по воинской части россиян. В частности, удалось поразить:

  • российскую противовоздушную оборону;
  • радиолокационное оборудование;
  • уничтожить личный состав врага.
11:13, 24 ноября

Какая зарплата у бойцов ВСУ

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что украинский солдат получает стандартно – от 20 тысяч гривен.

Когда они отправляются в район выполнения задач, то уже получают денежное довольствие, предусмотренное в этом районе. То есть получают от 20 до 120 тысяч в месяц,
– заверил Фитьо.

10:34, 24 ноября

Взрывы в Николаеве

В Николаеве раздались взрывы. Впоследствии мэр города заверил, что звуки взрывов – это работа наших военных за пределами Николаева.

Беспокоиться нет причин. В случае воздушной угрозы со стороны врага – будет объявлена тревога,
– заявил Александр Сенкевич.

09:55, 24 ноября

Сколько денег Минобороны выделило на ракеты и боеприпасы

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир рассказал, что одним из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год является ракетное вооружение и боеприпасы. В 2024 году на это запланировано ориентировочно 175 миллиардов гривен, на военную технику ориентировочно 80 миллиардов гривен.

09:49, 24 ноября

Лукашенко помогает Путину воровать наших детей

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, что Александр Лукашенко помогает России красть украинских детей. В частности, их постоянно вывозятся на территорию Беларуси через Россию.

09:22, 24 ноября

Во Львовской области более 70 населенных пунктов без света

Из-за непогоды во Львовской области без света остались 74 населенных пункта. Из них 26 – полностью, 48 – частично. Над восстановлением электроснабжения работают 111 специалистов Львовоблэнерго, привлекли 39 единиц техники.

09:13, 24 ноября

В Херсонской области погибли три человека

В Херсонской области из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 11 – получили ранения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что оккупанты 119 раз обстреляли регион, сам Херсон атаковал 91 вражеский снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, выпустив 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.

08:30, 24 ноября

Какая ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты пытаются наступать возле Купянска и Авдеевки. Аналитики DeepState написали, что Силы Обороны Украины стабилизировали участок фронта возле Ивановки, оккупанты имели частичный успех возле Клещеевки.

08:16, 24 ноября

СМИ нашли оккупанта, который удерживал 366 украинцев в подвале

Благодаря ролику, опубликованному российской пропагандисткой и певицей Чичериной, расследователи вышли на след оккупанта, который содержал 366 украинцев в подвале.

В частности, люди узнали "Клена", который держал сотни людей 27 дней насильно в подвале школы в селе Ягодное на Черниговщине. К сожалению, в результате умерло десять человек из-за удушья, недостатка воды и пищи.

07:49, 24 ноября

Потери врага на фронте

Россия только за последние сутки потеряла на войне в Украине 1100 оккупантов, с 24 февраля 2022 года - 322 900 врагов.


Актуальные потери врага по состоянию на 24 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

07:41, 24 ноября

Враг атаковал ракетами и дронами

В Генштабе ВСУ рассказали, что в ночь на 24 ноября Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, ударила двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 3 ударными БПЛА типа Shahed-136/131.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что наши военные сбили все вражеские дроны.

07:01, 24 ноября

Россия заблокировала назначение руководства ОБСЕ

Журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк заявил, что Россия заблокировала назначение руководства и должностных лиц ОБСЕ на 2024 год. Все это Кремль сделал для того, чтобы главу вражеского МИД Сергея Лаврова приняли 30 ноября – 1 декабря в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ.

03:01, 24 ноября

Взрывы в Крыму

В Джанкое, находящемся во временно оккупированном Крыму, раздались взрывы. Российские захватчики заявили, что произошла "атака неизвестными беспилотниками". В телеграм-канале "Николаевский Ванек" писали о не менее 7 взрывах.

Россияне уже традиционно перекрывали Крымский мост, однако о последствиях взрывов не сообщали.

02:11, 24 ноября

Атака "Шахедами" по Хмельницкой области

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрыв слышали в Хмельницкой области. Ориентировочно в 1:39. Воздушные силы предупредили об опасности для жителей Староконстантинова. Людей призывали находиться в укрытиях.

Через несколько минут после этого в областной военной администрации объяснили, что в регионе работала ПВО. Впоследствии власти сообщили, что информации о пострадавших, повреждении имущества или возгорании в результате падения обломков вражеских ударных БПЛА в местные службы не поступало.