23:54, 24 ноября

В следующем году в Украине не будет возможности провести выборы, ни парламентские, ни местные, ни президентские. Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+".

Я думаю, что давайте будем пороково идти, - следующий год я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. В следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет,

– заявил политик.