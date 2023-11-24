03:01, 24 листопада

В Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Російські загарбники заявили, що відбулась "атака невідомими безпілотниками". У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" писали про щонайменше 7 вибухів.

Росіяни вже традиційно перекривали Кримський міст, однак про наслідки вибухів не повідомляли.