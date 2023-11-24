Яка ситуація на фронті та у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вибухи в Криму
В Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Російські загарбники заявили, що відбулась "атака невідомими безпілотниками". У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" писали про щонайменше 7 вибухів.
Росіяни вже традиційно перекривали Кримський міст, однак про наслідки вибухів не повідомляли.
Атака "Шахедами" по Хмельниччині
Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибух чули в Хмельницькій області. Орієнтовно о 1 годині 39 хвилин Повітряні сили попередили про небезпеку для жителів Старокостянтинова. Людей закликали перебувати в укриттях.
За декілька хвилин після цього в обласній військовій адміністрації пояснили, що в регіоні працювала ППО. Згодом влада повідомила, що інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БпЛА до місцевих служб не надходило.