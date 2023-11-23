06:13, 23 листопада

Попри очевидне схвалення політики Путіна більшістю росіян, очільник Кремля стривожений стурбований результатами майбутніх виборів президента Росії в березні 2024 року.

Про це свідчить, зокрема, й те, що голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова 21 листопада заявила, що деякі російські громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які все ще перебувають у Росії, вже почали спроби дискредитувати майбутні вибори президента Росії.

Заява Памфілової свідчить про те, що російський уряд продовжуватиме активізувати зусилля цензури під виглядом боротьби зі спробами внутрішнього втручання у вибори напередодні президентських виборів. 15 листопада Путін також заявив, що російський уряд на зустрічі з представниками російських виборчих комісій придушуватиме будь-яке зовнішнє чи внутрішнє втручання у вибори.