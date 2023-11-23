Какая ситуация в Украине на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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В ISW проанализировали выступление Путина на саммите G20
Владимир Путин 22 ноября принял участие в саммите G20. Аналитики подчеркнули, что в своей речи российский президент в очередной раз начал проталкивать риторику по переговорам с условиями, выгодными Кремлю.
ISW не заметил никаких признаков того, что Путин поменялся. Преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем.
– заявили эксперты.
Россияне продвинулись на Купянском направлении, - ISW
Оккупанты продвинулись восточнее Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска). Также россияне завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе, считают аналитики Института изучения войны.
Под Москвой раздались взрывы, а затем исчез свет в домах
В московской области, говорят, взорвалось что-то на электроподстанции. И случился локальный блекаут.
Жители не пишут в чатах, что был взрыв. В то же время рассказывают о "хлопке", сопровождавшемся ярким заревом. После этого часть города осталась без света. Также есть информация об отсутствии электроэнергии более чем в 10 населенных пунктах поблизости.
Кремль боится выборов президента 2024 года, - ISW
Несмотря на очевидное одобрение политики Путина большинством россиян, глава Кремля встревожен обеспокоен результатами предстоящих выборов президента России в марте 2024 года.
Об этом свидетельствует, в частности, и то, что глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 21 ноября заявила, что некоторые российские граждане, выехавшие из России, и другие, все еще находящиеся в России, уже предприняли попытки дискредитировать предстоящие выборы президента России.
Заявление Памфиловой свидетельствует о том, что российское правительство будет продолжать активизировать усилия цензуры под предлогом борьбы с попытками внутреннего вмешательства в выборы накануне президентских выборов. 15 ноября Путин также заявил, что российское правительство на встрече с представителями российских избирательных комиссий будет подавлять какое-либо внешнее или внутреннее вмешательство в выборы.
Ночью оккупанты выпустили ракеты по Украине
В ночь на 23 ноября для Днепропетровщины, Кировоградщины и Николаевщины объявили ракетную опасность. В Кривом Роге раздался взрыв.
Поздно ночью ракетная угроза возникла и для Донбасса и Харьковщины.