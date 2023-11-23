07:20, 23 ноября

Владимир Путин 22 ноября принял участие в саммите G20. Аналитики подчеркнули, что в своей речи российский президент в очередной раз начал проталкивать риторику по переговорам с условиями, выгодными Кремлю.



ISW не заметил никаких признаков того, что Путин поменялся. Преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем.

– заявили эксперты.