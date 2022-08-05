"Взять Киев за 3 дня": Путин подставил Си Цзиньпина

Я не специалист по Китаю. Поэтому я спрашивал всех специалистов: как вы думаете, сказал ли путин товарищу Си в начале февраля о вторжении?

Я был уверен, что не сказал. Специалисты думали, что сказал. Но так или иначе, даже если сказал, то заверил, что через 2 – 3 дня Киев упадет, а через несколько недель все будет кончено.

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Си подставили

Очень сильно подставил путин товарища Си. Ибо товарищ Си мечтает о третьем сроке в должности, пожизненном. И усердно готовит съезд партии осенью. А тут ковид, экономическое замедление (я бы сказал, отложенное падение – вся правда об экономике стала бы известной уже после избрания товарища Си).

И еще российское вторжение, подрывающее внешнеполитическую позицию Китая. Потому что надо ссориться с Западом, с которым нужно торговать, так что ссориться надо осторожно, как между любящими супругами.

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Обеспокоенность лидера Китая

Так что товарищ Си на международной арене может лишь выражать глубокую обеспокоенность. Подставил путин товарища Си, ой, подставил. Говорили ему старшие товарищи, что не надо полагаться на бледнолицых северных варваров, потому что они лживые и коварные собаки.

Так что радость от возможности купить нефть со скидкой не может перекрыть глубокое беспокойство товарища Си, что съезд мудрой коммунистической партии может состояться в не очень теплой атмосфере.

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И товарищ Си может уступить, например, товарищу Ли, который выглядит, по-моему, экономическим прагматиком. И тогда история пойдет в несколько ином направлении. Нельзя верить северным варварам, товарищ Си.